الانسان اغلى ما نملك ، ارواح الاردنيين اغلى من ملايين الاستثمارات

بقلم : وعد الدهام

عنونتُ مقالتي بمقولة عزيزة على قلوبنا قالها الملك الانسان المغفور له باْذن الله الحسين بن طلال رحمه الله ،،،

الانسان اغلى ما نملك ،،،

لكن للأسف سيدي فقد أصبحت ارواح الاردنيين تُفقد على اهون الأسباب ، نعم صحيح الموت بيد الله لكن عندما نأخذ بالأسباب نجد ان الفساد الاداري و اللامبالاة عند المسؤولين هي سبب كذلك،،،

في البداية نعزي أنفسنا و نعزي جميع الاردنيين و نعزي جلالة سيدنا ابا الحسين – اطال الله في عمره – بوفاة سبعة شباب في عز شبابهم، في حادثة العقبة الاخيرة و الذي كان سببها تسرب غاز الكلورين المسموم ،،،

غاز الكلورين عبارة عن غاز أصفر مخضر يتمتّع برائحة مميزة تشبه رائحة المادة المبيِّضة، حيث يتجمّع هذا الغاز في المناطق المنخفضة لكونه أثقل من الهواء بثلاثة أضعاف تقريبًا…

باختصار فسلبياتهُ و عواقبه اخطر بكثير من إيجابياته ، لذلك يجب على الجهات المسؤولة بما فيهم وزير البيئة تفادي اَي ضرر من الممكن ان يحدث و اخذ ما حصل في العقبة عبره للمستقبل ، و خصوصاً ان مصنع الكلورين موجود في لواء الموقر حيث لا يبعد كثيراً عن التجمعات السكنية ، و بدورنا كشباب في لواء الموقر سنتابع هذا الموضوع و سنقف بوجه كل خطر من الممكن ان يجعلنا نخسر ارواح المواطنين الاردنيين ،

سنشكل لجان شبابية تتابع هذه الإجراءات و تتابع مع الجهات المختصة لتفادي اَي خطر قادم لا قدر الله ،،،

نحن مع الاستثمار و نشجع الاستثمار في وطننا لكن بنفس الوقت عندما يجعلنا نخسر ارواح الاردنيين ، حينها اقسم بمن رفع السماء سنقف وقفة رجل واحد في وجه كل خطر على ارواح المواطنين ،،،

نوجه نداء الى اصحاب القرار بضرورة ايجاد حل سريع لمصنع الكلورين في لواء الموقر ، ان كان بنقله او بطرق وقائية اخرى تضمن عدم وجود اَي خطورة من تواجده ،،،

نتمنى ان يُسمع ندائنا لانه والله نابع من قلب شاب اردني يعشق وطنه و مليكه و ابناء وطنه ،،،