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عاجل | بوتين: القوات الروسية تحقق أهدافها ضمن العملية الخاصة في أوكرانيا
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00:04
عاجل/الدفاع المدني يتعامل مع حريق اعشاب جافة امتد على دونمين في المقبرة القديمة في قرية ملكا
23:41
استشهاد أحد مرتبات الدفاع المدني أثناء القيام بواجبه في عملية إنقاذ
23:39
وزير الشباب: خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية قبل آب
23:20
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عربي دولي
عاجل | بوتين: القوات الروسية تحقق أهدافها ضمن العملية الخاصة في أوكرانيا
منذ 43 ثانية
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24 ساعة
05:35
مساد لطلبة التوجيهي في أول يوم إمتحان : “أبنائي الطلبة سيروا على بركة الله”
05:28
150٫880 ألف طالب توجيهي يمتحنون الإسلامية اليوم
03:22
وقعت بمصيدة الحب
00:45
حريق باحدى محال السجاد بالقرب من مستشفى البشير
00:37
أوكرانيا تعلن قطع علاقاتها مع سوريا
00:04
عاجل/الدفاع المدني يتعامل مع حريق اعشاب جافة امتد على دونمين في المقبرة القديمة في قرية ملكا
23:41
استشهاد أحد مرتبات الدفاع المدني أثناء القيام بواجبه في عملية إنقاذ
23:39
وزير الشباب: خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية قبل آب
23:20
سقوط شخصين داخل حفرة في الدوار السابع والدفاع المدني يعمل على إخراجهم
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