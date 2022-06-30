وقعت بمصيدة الحب

بقلم الكاتبة : صفاء عبد الله ملكاوي

وطنا اليوم_



الحب لا وقت اله ؤان آتئ فتح القلب أبوابه ترحيب لمجيئ نصفه لآخر



هكذا كنت اسمع عنه والكثير من الكلام ولكن لم أحس بروعة شعورهم ولم



أفهم سوا الكلام الذي يقال مرت لأيام ووجودت نفسي واقعه بالحب كيف



دخل هذا للإحساس الي لا اعلم وتسلل بين عروقي الئ أن وصل قلبي



ؤاحتلة بالكامل أصبحت لا أعلم من أنا كأنني شخص أخر تغيرت تماماً



عما كنت عليه ووجودت روحي منبهجة بسرور ومرح وفرح ودقات قلبي



تتضارب مع بعضها البعض وأصوات ضرباتها تتعلا مسمعي وعيوني تفقد



نظيرها وتضيع برؤية محببوبي أحببته بكل حالاته فرحة وحزنة ونكدة



وعصبيتة حتى أدق تفاصيل بيه أعشقها أحببت بعيوبة الذي يكرها



فقدت نفسي بمجيئك ياسيدي ايلام قلبي بهواك ام عيونك الجميلات تلام



غرقت ببحر الغرام ولم استطع أن انجا منة صارحني بأنه يريد قربي



وقلبي وكيف الي أن أرفض لك يا مولاي طلبك فكل شي بي متعلق بك



أحببتة أضعاف ما أحببتة أمة أخبرني عن بحور من كلامات الكتماني



أخبرني أنة يحبني حب ملخص في زمن الغدرانِ والخذلانِ قال لي ياليتني



أن أضع يدي ع قلبك ليحل للأماني ويهتدي أخبرني أن عيونة لم ترآ حدا من



قبل متل جمالي لقبني بساحرتة وكيف الي أن اسحرك يا مولاي فإنا لم أتعلم



سحر في زماني أنت وجودت نصفك المتبقي لنكتمل ك” القمر” وإن عادت الي



لايامي ساخترك في كل مرة دمت لي يار رفيق الدرب .