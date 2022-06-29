بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

وزير الشباب: خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية قبل آب

منذ 19 ثانية
وزير الشباب: خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية قبل آب

وطنا اليوم_صرح وزير الشباب محمد النابلسي إنه يجري حالياً إعداد الخطّة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للشباب لتكون جاهزة قبل الأول من آب القادم.

ولفت النابلسي، في حديث لقناة “عم، مساء الأربعاء، إلى أن الاستراتيجية الوطنية أقرّت منذ عام 2019 دون خطة تنفيذية.

وبين أن الخطة التنفيذية تشارك بإعدادها المعنيون سواء من وزارات أو هيئات أو مؤسسات مجتمع مدني، لافتا إلى أن مؤشرات أداء ستقيّم مدى نجاح الخُطّة.

القرار الأمم (2250) حول الشباب والسلم والأمن المجتمعي

قال النابلسي إن الأردن أول من أطلق ائتلاف شبابي لدعم القرار رقم (2250) والذي تبناه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد في خطاب ألقاه أمام مجلس الأمن في عام 2015″.

وأضاف النابلسي”سنشرع بوضع خطة وطنية كأول دولة عربية لتنفيذ القرار وبالتشارك مع كافة المؤسسات المعنية”

المراكز الشبابية: 42 مركزاً تتطلب تدخلاً بالإغلاق والدمج

وحول المراكز الشباببية، قال النابلسي إن الوزارة تضم نحو 201 مركز ما يعد عددا كبيرا وعبئا يصعب المحافظة عليها واستدامتها.

وأضاف النابلسي “أنهينا دراسة تقييمية حول المراكز الشبابية، حيث خلصت إلى أن 42 مركزاً تحتاج إلى تدخل فوري”، موضحاً ” أن بعضها بحاجة إلى الإغلاق أو الدمج”.

وأشار النابلسي إلى “أن المراكز الشبابية التابعة للوزارة تتوزع من حيث ملكيتها، بعضها مملوك للوزارة وأخرى مكرمة من جلالة الملك، وأخرى مستأجرة وبمساحات صغيرة يصل استئجار بعضها منذ عام 1968”.

60% من العاملين في المراكز الشبابية دون الثانوية العامة

وبين النابلسي “نعمل على رفع سوية العاملين مع الشباب، حيث أن 60% من أصل 946 عاملاً، مستوياتهم الأكاديمية دون الثانوية العامة”.

وأوضح “هذا يفسر عزوف بعض الشباب من الذهاب إلى المراكز الشبابية خاصة الجامعيين منهم”.

وبين النابلسي “سيكون هناك إمتحان سيجرى بعد العيد، من قبل ديوان الخدمة المدنية للقائمين على المراكز الشبابية دون أن نتدخل فيه.”، مؤكداً “بناء على نتائجه سنحدد الكفايات المطلوبة وتعزيزها لديهم،فيما سيتم اخضاعهم لدورات تدريبية، ثم يتبعها امتحان آخر”.

وفي حال أن” رسوب العامل في الامتحان فإنه لن يستطيع البقاء في منصبه، كرئيس أو مشرف للمراكز الشبابية ويعود إلى الوظيفة التي جرى تعيينه عليها سابقا.”

مليون دينار لـ 396 نادي وهيئة شبابية مسجلة

قال النابلسي، لدينا عدد كبير جدا من الأمدية والهيئات الشبابية المسجلة لدى وزارة الشباب، بعضها يعمل في المجال الرياضي وأخرى في الثقافي والاجتماعي.

وأكد النابلسي أن هذه الأندية والهيئات تحتاج للدمج والتقليص، لافتا إلى أنه عرض عليها ذلك حيث يمكّن الوزارة من رفع مساهمتها بدعمها.

وأشار إلى أن هناك ناديان دُمجا فقط.

وأعرب النابلسي عن ضرورة تغطية تلك الهيئات والأندية من قبل الجهات المعنية بتخصصاتها “حيث إن الأندية ذات البعد الثقافي لابد أن تغطى من وزارة الثقافة، وكذلك الاجتماعية من وزارة التنمية الاجتماعية والأندية الرياضية تحال مسؤولياتها للاتحادات”.

وبين أن كل هذه الأندية والهيئات تساهم الوزارة بدعمهم بمبلغ مليون دينار فقط سنوياً، رغم عدد الهيئات الشبابية يبلغ 18 فقط.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

23:20

سقوط شخصين داخل حفرة في الدوار السابع والدفاع المدني يعمل على إخراجهم

23:14

الأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة لوافد مصري اغـتـصب فتاة أمريكية في الاردن

23:06

عاجل |العثور على جثة وافد داخل مصنع في منطقة سحاب

22:58

فاجعة العقبة و”حبالنا” التي تقطعت

22:49

بينيت يعلن اعتزاله الحياة السياسية في الوقت الحالي

22:41

مكافات وحفل عشاء وتسوية مالية للفيصلي

20:59

صناعة عمان تدعو “الهيئة العامة” لمناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديد.. الاثنين القادم

20:55

عبيدات يوجه رسالة الى طلبة التوجيهي

20:50

تفاصيل صادمة لاسباب سقوط صهريج الكلورين في العقبة

20:31

وزير الأوقاف يتفقد الحجاج الأردنيين في المدينة المنورة

20:23

نقل صهريج الغاز من ميناء العقبة لمكب النفايات الخطرة في سواقة

20:19

تألق لافت للاعبي جامعة عمان الأهلية في ختام منافسات بطولة آسيا للتايكواندو

20:13

الساكت: ان الاوان ان نتعلم من الدروس وان نبدأ في محاسبة كل مقصر

20:05

العضايلة: الأردن بحاجه إلى عمليه سياسية عميقة تعيد ما انقطع من حبال الثقة

19:58

ماذا نسمي هذه الفئة؟!

19:52

السماح لمسؤول إسرائيلي مدني بدخول قطاع غزة

19:43

مفتي المملكة: سنتبع السعودية في تحري هلال ذي حجة

19:35

وليد الجلاد يوجه كلمة لطلبة التوجيهي.. وهذا ما قاله

19:29

الأردن يعزي بوفاة 5 فيتناميين في حادثة تسرب الغاز بالعقبة

19:16

أنباء عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة

19:01

الاستفادة من بطاقة التأمين الصحي للمصابين العسكريين

18:50

حريق شاحنة في جنوب عمان

18:41

وزير الزراعة يبحث عن سبل زيادة صادرات المملكة من الخضار والفواكه

18:25

جامعة الإسراء تتصدر المراكز الأولى في تصنيف ( AD Scientific Index 2022).

18:21

الخصاونة: سنكشف عن نتائج التحقيق بتسرب العقبة بشفافيَّة

17:53

الأفق مسدود لعلاج زوجته.. قصة لبناني “يعرض كليته للبيع”

17:15

اقتراحات فيصلاوية بتأجيل الانتخابات والتجديد للمؤقتة – تفاصيل

17:04

صدور المجلد الأول من أعمال غسان عبد الخالق أستاذ الأدب والنقد في جامعة فيلادلفيا‎‎

17:01

أورنج الأردن تجدد شراكتها مع جامعة اليرموك

16:59

جماعة عمان لحوارات المستقبل تحذر من اتساع الرتق على الراتق‎‎

16:41

عاجل | إخلاء سبيل المتهمة بالإساءة للأردنيين عبر إذاعة محلية بكفالة 10 آلاف دينار

16:37

شاهدوا : المياه تنفي صحة هذا الفيديو

16:23

لجنة فلسطين النيابية تبحث واقع مخيم الزرقاء

16:18

الخرابشة: 5ر1 مليون طن احتياطي خامات النحاس في أبو خشيبة

16:12

شاهدوا : الصين تحارب تغير المناخ بزراعة 70 تريليون شجرة

15:59

الدكتور نواف العجارمة يكتب : ثالثُ الحُسيْنيْنِ ….العيدُ أنــــتَ

15:55

عمان في المرتبة 115 عالمياً و السادسة عربياً ضمن مؤشر تكاليف غلاء المعيشة

15:31

بدء العمل بنظام الورديات في حضانة مستشفى الجامعة الأردنية مطلع الشهر القادم

15:25

التربية : غرفة عمليات لاستقبال الملاحظات حول امتحان التوجيهي

15:21

الماجستير ل عمر بني ملحم

15:13

وفاة 5 مصريين في حادث مروري مروع بالكويت

15:07

تصريحات “غريبة” لبوريس جونسون : لو كان بوتين امرأة لما أشعل الحرب

14:59

انتخاب مهاجرة يهودية لرئاسة برلمان فرنسا

14:54

مصدر ينفي إعفاء سيارات التكسي من رسوم الترخيص

14:20

خطة أمنية ومرورية مع بدء امتحانات التوجيهي

14:18

الغذاء والدواء: الكشف الحسي أكد سلامة قمح وشعير صوامع العقبة

14:11

قاضي جريمة طالبة المنصورة يهز قاعة المحكمة بكلمات من ذهب

14:05

توقف مؤقت لبعض تطبيقات الهواتف بسبب امتحانات التوجيهي

وفيات

وفيات الأربعاء 29-6-2022وفيات الثلاثاء 28-6-2022وفيات الاثنين 27-6-2022الموت يغيب إمام مسجد القبلتين في المدينة المنورةوفيات الأحد 26-6-2022