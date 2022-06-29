بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

الأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة لوافد مصري اغـتـصب فتاة أمريكية في الاردن

منذ 5 ثواني
الأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة لوافد مصري اغـتـصب فتاة أمريكية في الاردن

وطنا اليوم_أيّدت محكمة التمييز، أخيراً، قراراً لمحكمة الجنايات الكبرى، يقضي بوضع شخص مصري الجنسية، بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة، بعد تجريمه بجنايتي الاغتصاب وهتك العرض لفتاة من جنسة أمريكية.

وتتلخص وقائع القضية التي اعتنقتها محكمة الجنايات الكبرى في قرارها، أن المجني عليها وهي من جنسية أمريكية، حضرت إلى الأردن في الشهر السادس لعام 2015، للقيام ببعض الأعمال التطوعية، حيث تعرفت على المتهم من خلال أصدقاء ذويها، ومكثت في شقته التي يسكنها عدة أيام.

وبحسب أوراق القضية، فإنه وأثناء عودة المتهم والمجني عليها ليلاً، حيث كانا يسهران مع بعضهما البعض، إلى شقة المتهم، وبعد انتهاء سهرة على التلفاز في المنزل، ذهبت المجني عليها إلى غرفتها للنوم، فلحق بها المتهم، وارتكب جريمته، وهو في حالة سكر، وعندما استيقظ من نومه صباحا، لم يجد المجني عليها، علماً أنه ثبت من خلال تقرير المختبر الجنائي أن الخلايا الموجودة على عنق المجني عليها تعود للمتهم، فقدمت الشكوى وجرت الملاحقة قانوناً.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

23:06

عاجل |العثور على جثة وافد داخل مصنع في منطقة سحاب

22:58

فاجعة العقبة و”حبالنا” التي تقطعت

22:49

بينيت يعلن اعتزاله الحياة السياسية في الوقت الحالي

22:41

مكافات وحفل عشاء وتسوية مالية للفيصلي

20:59

صناعة عمان تدعو “الهيئة العامة” لمناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديد.. الاثنين القادم

20:55

عبيدات يوجه رسالة الى طلبة التوجيهي

20:50

تفاصيل صادمة لاسباب سقوط صهريج الكلورين في العقبة

20:31

وزير الأوقاف يتفقد الحجاج الأردنيين في المدينة المنورة

20:23

نقل صهريج الغاز من ميناء العقبة لمكب النفايات الخطرة في سواقة

20:19

تألق لافت للاعبي جامعة عمان الأهلية في ختام منافسات بطولة آسيا للتايكواندو

20:13

الساكت: ان الاوان ان نتعلم من الدروس وان نبدأ في محاسبة كل مقصر

20:05

العضايلة: الأردن بحاجه إلى عمليه سياسية عميقة تعيد ما انقطع من حبال الثقة

19:58

ماذا نسمي هذه الفئة؟!

19:52

السماح لمسؤول إسرائيلي مدني بدخول قطاع غزة

19:43

مفتي المملكة: سنتبع السعودية في تحري هلال ذي حجة

19:35

وليد الجلاد يوجه كلمة لطلبة التوجيهي.. وهذا ما قاله

19:29

الأردن يعزي بوفاة 5 فيتناميين في حادثة تسرب الغاز بالعقبة

19:16

أنباء عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة

19:01

الاستفادة من بطاقة التأمين الصحي للمصابين العسكريين

18:50

حريق شاحنة في جنوب عمان

18:41

وزير الزراعة يبحث عن سبل زيادة صادرات المملكة من الخضار والفواكه

18:25

جامعة الإسراء تتصدر المراكز الأولى في تصنيف ( AD Scientific Index 2022).

18:21

الخصاونة: سنكشف عن نتائج التحقيق بتسرب العقبة بشفافيَّة

17:53

الأفق مسدود لعلاج زوجته.. قصة لبناني “يعرض كليته للبيع”

17:15

اقتراحات فيصلاوية بتأجيل الانتخابات والتجديد للمؤقتة – تفاصيل

17:04

صدور المجلد الأول من أعمال غسان عبد الخالق أستاذ الأدب والنقد في جامعة فيلادلفيا‎‎

17:01

أورنج الأردن تجدد شراكتها مع جامعة اليرموك

16:59

جماعة عمان لحوارات المستقبل تحذر من اتساع الرتق على الراتق‎‎

16:41

عاجل | إخلاء سبيل المتهمة بالإساءة للأردنيين عبر إذاعة محلية بكفالة 10 آلاف دينار

16:37

شاهدوا : المياه تنفي صحة هذا الفيديو

16:23

لجنة فلسطين النيابية تبحث واقع مخيم الزرقاء

16:18

الخرابشة: 5ر1 مليون طن احتياطي خامات النحاس في أبو خشيبة

16:12

شاهدوا : الصين تحارب تغير المناخ بزراعة 70 تريليون شجرة

15:59

الدكتور نواف العجارمة يكتب : ثالثُ الحُسيْنيْنِ ….العيدُ أنــــتَ

15:55

عمان في المرتبة 115 عالمياً و السادسة عربياً ضمن مؤشر تكاليف غلاء المعيشة

15:31

بدء العمل بنظام الورديات في حضانة مستشفى الجامعة الأردنية مطلع الشهر القادم

15:25

التربية : غرفة عمليات لاستقبال الملاحظات حول امتحان التوجيهي

15:21

الماجستير ل عمر بني ملحم

15:13

وفاة 5 مصريين في حادث مروري مروع بالكويت

15:07

تصريحات “غريبة” لبوريس جونسون : لو كان بوتين امرأة لما أشعل الحرب

14:59

انتخاب مهاجرة يهودية لرئاسة برلمان فرنسا

14:54

مصدر ينفي إعفاء سيارات التكسي من رسوم الترخيص

14:20

خطة أمنية ومرورية مع بدء امتحانات التوجيهي

14:18

الغذاء والدواء: الكشف الحسي أكد سلامة قمح وشعير صوامع العقبة

14:11

قاضي جريمة طالبة المنصورة يهز قاعة المحكمة بكلمات من ذهب

14:05

توقف مؤقت لبعض تطبيقات الهواتف بسبب امتحانات التوجيهي

12:57

غضب واحتجاج لعمال الموانئ أمام محافظ العقبة

12:30

بريطانيا تعفي مواطني التعاون الخليجي من تأشيرة الدخول

وفيات

وفيات الأربعاء 29-6-2022وفيات الثلاثاء 28-6-2022وفيات الاثنين 27-6-2022الموت يغيب إمام مسجد القبلتين في المدينة المنورةوفيات الأحد 26-6-2022