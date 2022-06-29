وطنا اليوم:كشفت امصادر عن تفاصيل صادمة لاسباب سقوط صهريج الكلورين.
وقالت المصادر : أنه من الاسباب الرئيسية لسقوط صهريج غاز الكلورين هو الحبل الحديدي للرافعة الذي تبلغ قدرته ( 20 طن ) فقط .
واضافت المصادر أن وزن الصهريج فارغ هو 8.8 طن اما محمل فيصل وزنه الى ( 29.8 ) طن مما يعني ان قدرة الحبل اقل من وزن الصهريج بمقدار 9.8 طن .
وتابعت المصادر أن وصلة ( حبل بطول اقصر ) يتم تركيبها على الرافعة لمساعدة الحبل الرئيسي يجب استبدالها في كل نقلة ولكن ذلك لم يحدث .
وقالت المصادر أن تفريغ المواد الكيميائية لا يجري في ميناء الحاويات بل يوجد ميناء مخصص للمواد الكيميائية فقط ولكنه يستخدم في بعض الاحيان وهذا يعتبر خطأ فادحا .
وعلم ان اللجنة المشكلة بحادثة العقبة والتي يترأسها وزير الداخلية مازن الفراية ، وصلت الى نتائج مهمة بتقصير مسؤولين كبار وموظفين نتيجة الاهمال الذي اودى بحياة ثلاثة عشر شخص ومئات الاصابات.
وان اللجنة ستصدر تنسيبها بإيقاف مسؤولين كبار عن العمل قريبا ، اضافة الى وجود تحقيق قضائي اخر من الممكن ان يتم ايقافهم قضائيا.
وان اللجنة باشرت عملها وما زالت تجمع الادلة وتستمع للشهود واستدعاء مسؤولين كبار للتحقيق معهم.
وختمت المصادر ؛ ان الملك طلب تقريرا مفصلا عن نتائج اللجنة التحقيقية التي تم تشكيلها بعد الانتهاء من عملهم.
تفاصيل صادمة لاسباب سقوط صهريج الكلورين في العقبة
وطنا اليوم:كشفت امصادر عن تفاصيل صادمة لاسباب سقوط صهريج الكلورين.