نقل صهريج الغاز من ميناء العقبة لمكب النفايات الخطرة في سواقة

وطنا اليوم:أعلن مفوض البيئة والسياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال المجالي، بدء إجراءات نقل الصهريج الذي سقط يوم الاثنين وتسبب تسرب الغاز منه لوفيات وإصابات، إلى خارج الميناء وتحميله في شاحنة تمهيدا لنقله إلى مكب النفايات الخطرة بمنطقة سواقة.

وتحدث المجالي عن تطهير الصهريج بنسبة 100%، الذي يُعد الآن من “النفايات خطرة”.

وقال المجالي إن التعامل مع الصهريج سيكون وفق قانون وزارة البيئة، الذي يشير إلى أن أي نفايات خطرة يجب أن تتلف فقط في مكب النفايات الخطرة.

وأدى تسرب غاز الكلورين من صهريج في ميناء في العقبة يوم الاثنين، إلى وفاة 13 شخصا بينهم 5 فيتناميين، وإصابة أكثر من 250 شخصا.