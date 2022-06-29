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شاهدوا : المياه تنفي صحة هذا الفيديو

منذ 3 دقائق
شاهدوا : المياه تنفي صحة هذا الفيديو

وطنا اليوم:أكد مساعد أمين عام وزارة المياه لشؤون الإعلام عمر سلامة أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لنبع مياه يتفجر في منطقة زراعية ليس في الأردن، بل في دولة عربية شقيقة، وأن كل ما يتم تداوله عن بخصوصه غير صحيح وعار عن الصحة تماماً.
وبين سلامة اليوم بأنه الوزارة قامت بإرسال فرق فنية للتأكد من وجود هذه الملاحظة في منطقة الرشادية في الأزرق كما يتم تداوله، وأكد أن الملاحظة غير صحيحة نهائياً، وعلى العكس يتم ضخّ المياه في تلك المنطقة من خلال المضخات.
ودعا سلامة المواطنين إلى عدم تداول أي شائعات متعلقة بالواقع المائي في الأردن، مؤكدا ضرورة التعامل مع المياه بحرص ووعي وأهمية ترشيد الاستهلاك بحيث تتوفر المياه قدر الإمكان لا سيما في فترة فصل الصيف.
وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر وجود أحد ينابيع المياه ينفجر بشكل كبير من تحت الأرض أشير إلى أنه في منطقة الرشادية في الأزرق.

 


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