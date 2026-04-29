ترامب يحذر طهران مجدداً : زمن اللطف ولى

وطنا اليوم:وسط استمرار المفاوضات بين إيران وأميركا عن طريق باكستان، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب التلميح إلى “انقسامات النظام الإيراني”. وأكد ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال” اليوم الأربعاء أن “إيران غير قادرة على ترتيب أمورها”.

كما أضاف أن على الإيرانيين أن يكونوا أكثر ذكاء في أقرب وقت. وكتب قائلاً: إيران لا تعرف كيف توقّع اتفاقاً غير نووي.. من الأفضل لها أن تصبح أكثر حنكة قريباً”.

“ولى زمن اللطف”

وفي رسالة تحذير جديدة، أرفق ترامب منشوره بصورة أظهرته يحمل رشاشاً وخلفه مشهد حربي، بينما كتب بما معناه “ولى زمن اللطف”.

أتى ذلك، بعدما أشار ترامب أمس أيضاً إلى أن طهران أبلغت بلاده أنها “في حالة انهيار”، وفق تعبيره، دون أن يوضح كيف تم ذلك.

كما أكد أن بلاده هزمت إيران عسكرياً، مشدداً على أنها لن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي.

بالتزامن أفادت مصادر أميركية مطلعة بأن الرئيس الأميركي قد يعمد إلى إطالة أمد الحصار البحري الذي فرضه على الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل الحالي، إثر تعثر الجولة الأولى من المحادثات الأميركية الإيرانية في التوصل لاتفاق ينهي الحرب التي تفجرت في 28 فبراير الماضي.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قدم الأجحد الماضي إلى إسلام آباد مقترحا جديداً من أجل وقف الحرب نص على 3 مراحل، تبدأ بوقف الصراع بضمانات دولية، ثم رفع الحصار البحري الأميركي مقابل فتح مضيق هرمز مع بحث وضع هذا الممر الملاحي الحيوي، على أن يناقش لاحقاً الملف النووي الإيراني.

إلا أن هذا المقترح لا يرتقب أن يرضي واشنطن، وفق ما أفاد مسؤولون أميركيون.

في حين أشارت مصادر أخرى إلى احتمال تقديم طرح إيراني معدل خلال الأيام المقبلة، حسب ما نقلت شبكة “سي أن أن” أمس الثلاثاء.

من جهته أكد البيت الأبيض أن المفاوضات مستمرة، مشددا على ا، ترامب لم يقبل باتفاق سيء لا يلبي المطالب الأميركية.