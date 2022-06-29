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لجنة فلسطين النيابية تبحث واقع مخيم الزرقاء

منذ 4 دقائق
لجنة فلسطين النيابية تبحث واقع مخيم الزرقاء

وطنا اليوم:طالب رئيس لجنة تحسين مخيم الزرقاء، هشام البوريني، اليوم الأربعاء، بحل مشاكل الطاقة ووحدات الإنارة والبنية التحتية والنقل والبطالة، وإيجاد مساحة لإنشاء حديقة ومنتزه للأطفال ودعم المشاريع التنموية الصغيرة لتحسين الأوضاع لدى الأهالي في المخيم.
وجاء ذلك خلال اجتماع، عقدته لجنة فلسطين النيابية، برئاسة النائب محمد الظهراوي، بحثت خلاله أهم مطالب واحتياجات المخيم.
وأكد الظهراوي، دعم الأردن الثابت والراسخ للقضية الفلسطينية، لتسهيل الصعوبات أمام الفلسطينيين والعمل على خدمتهم وتحسين أوضاعهم. وقال إن اللجنة تتابع عن كثب مطالب المخيمات والمشاكل والتحديات والمعيقات التي تعاني منها لإيجاد حلول فاعلة وسريعة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا يضم جميع رؤساء لجان المخيمات بهدف الاطلاع على مطالبهم والتحديات التي تواجه عملهم، ليتم عرضها فيما بعد على الحكومة والعمل على حلها.
من جهته، قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان إن القضية الفلسطينية تشكل أولوية أردنية، إذ أكد الملك عبدالله الثاني لدى لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أيام أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة.
بدوره، عرض رئيس وأعضاء لجنة تحسين مخيم الزرقاء المطالب والتحديات التي تواجه أبناء المخيم، معربين عن تقديرهم للمكارم الهاشمية التي تقدم لأبناء المخيمات والجهود التي تقوم بها لجنة فلسطين النيابية ودائرة الشؤون الفلسطينية لخدمة اللاجئين الفلسطينيين وتحسين أوضاعهم.


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