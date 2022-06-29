الغذاء والدواء: الكشف الحسي أكد سلامة قمح وشعير صوامع العقبة

وطنا اليوم:اكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ان مندوبيها في محافظة العقبة شاركوا في الكشف الحسي على الكميات المخزنة في خلايا مجمع صوامع العقبة للقمح والشعير للتأكد من سلامتها، وذلك بعد الانفجار الذي وقع لصهريج محمل بمادة الكلورين في أحد موانئ مدينة العقبة.

وبينت المؤسسة ، أنه تبين للجنة بالفحص الحسي خلو العينات من أي أثر للحادث المذكور على المواد المخزنة في الصوامع، وسيتم سحب عينات شاملة بجميع الكميات في مجمع صوامع العقبة للتأكد من خلوها من أثر المتبقيات للحادث المذكور ان وجدت، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وشددت المؤسسة أنه لن يتم صرف أي كميات من هذه المواد لحين صدور النتائج المخبرية التي تبين خلوها من أثر الكلورين، ومطابقتها للقواعد الفنية وصلاحيتها للاستهلاك البشري