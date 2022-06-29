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سلطة روسية على قائمة طعام قمة الناتو تثير الدهشة

منذ 3 دقائق
سلطة روسية على قائمة طعام قمة الناتو تثير الدهشة

وطنا اليوم:بينما كان المسؤولون الدوليون والصحافيون ينتظرون وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من قادة العالم لمقر انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في ضواحي مدريد الثلاثاء، شعروا بالارتباك عندما وجدوا “سلطة روسية” على رأس قائمة الطعام.
وعلى الرغم من أن مزيج البازلاء والبطاطا والجزر والمايونيز عنصر أساسي في قوائم المطاعم الإسبانية، فقد أثار وجود هذا الطبق في القائمة حالة من الذعر قبل القمة التي من المتوقع أن تُصنف فيها روسيا على أنها تهديد أمني في المفهوم الاستراتيجي الجديد للتحالف بسبب غزوها لأوكرانيا.
وقال الصحافي إيناكي لوبيز لقناة لا سيكستا الإسبانية “سلطة روسية في قمة حلف الأطلسي؟ أنا مندهش قليلا من اختيار هذا الطبق”.
وقُدمت قائمة الطعام، التي ضمت طبقا رئيسيا من اللحوم إلى جانب نشويات، لوزراء الدفاع والخارجية الزائرين في مأدبة بقصر الباروك سانتا كروز في وسط مدريد مساء الثلاثاء.
وقائمة الطعام من إعداد الطاهي الإسباني الشهير خوسيه أندريس الذي قدم برنامجا متخصصا في الطهي وفنونه على شبكة نتفليكس.


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