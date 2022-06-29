الصفدي يشارك باجتماع وزراء خارجية الناتو

وطنا اليوم:يُشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي يُقام على هامش قمة الحلف المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد، وفق بيان لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

الحلف الأطلسي، أطلق في عام 1994، مبادرة الحوار المتوسطي، تضم في عضويتها، إضافة إلى أعضاء الحلف ست دول عربية بينها الأردن، الذي انضم إليها في تشرين الثاني/نوفمبر 1995.

وتهدف المباردة إلى الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة حوض البحر المتوسط وتعزيز الفهم المشترك بين الحلف والدول المشاركة في المبادرة.