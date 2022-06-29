بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

هجوم خطير يستهدف مليارات من مستخدمي هواتف أندرويد

منذ دقيقة واحدة
هجوم خطير يستهدف مليارات من مستخدمي هواتف أندرويد

وطنا اليوم_قد يتعرض المليارات من مستخدمي “أندرويد” لخطر هجوم جديد يحمل اسم Hermit، يستهدفهم عبر التطبيقات المزيفة التي لديها القدرة على التحكم الكامل في الهاتف وسرقة الصور.

ورصد التهديد الأصلي من قبل فريق Lookout مع غوغل، الذي يؤكد الآن أنه يراقب الخطأ بنشاط ويبلغ المستخدمين إذا تم استهدافهم.


وللحصول على هذه البرامج الضارة على أجهزة “أندرويد”، يستخدم المتسللون تكتيكات جديدة ذكية بما في ذلك إرسال تنبيهات نصية مزيفة تشير إلى أن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بحاجة إلى التحديث لمواصلة استخدامها. وتبدو هذه التطبيقات تماما مثل الشيء الحقيقي، ولكن بمجرد تنزيلها، سرعان ما تبدأ في إصابة الهاتف بفيروس Hermit.


وقال فريق Lookout: “يتظاهر Hermit بأنه يأتي من كيانات شرعية، أي شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو مصنعي الهواتف الذكية. ولمواكبة هذه الواجهة، يتم تحميل البرامج الضارة وعرض موقع الويب من الشركة المنتحلة في وقت واحد حيث تبدأ الأنشطة الضارة في الخلفية”.


تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم العثور على خطأ Hermit في متجر Google Play مع لصوص الإنترنت الذين يعتمدون على المستخدمين الذين يقومون بتنزيل التطبيقات والملفات من الويب لإصابتها.


وتقول غوغل إنها قامت الآن بتحديث خدمة Play Protect الخاصة بها وتعمل على تأمين نظام التشغيل من المزيد من الهجمات.


ونشرت Lookout أيضا إرشادات حول كيفية تجنب الوقوع ضحية لـ Hermit على موقعها على الإنترنت مع تقديم المشورة بما في ذلك:


• تحديث هاتفك وتطبيقاتك: غالبا ما تحتوي أنظمة التشغيل والتطبيقات على نقاط ضعف تحتاج إلى تصحيح. قم بتحديثها لضمان حل الثغرات.


• لا تنقر على روابط غير معروفة: من أكثر الطرق شيوعا التي يستخدمها المهاجم لتسليم البرامج الضارة هو إرسال رسالة إليك متظاهرا بكونه مصدرا شرعيا. لا تنقر على الروابط، خاصة عندما لا تعرف المصدر.


• لا تقم بتثبيت تطبيقات غير معروفة: توخ الحذر عند تثبيت تطبيقات غير معروفة، حتى إذا كان مصدر التطبيق يبدو كسلطة شرعية.

. مراجعة تطبيقاتك بشكل دوري: في بعض الأحيان يمكن للبرامج الضارة تغيير الإعدادات أو تثبيت محتوى إضافي على هاتفك. افحص هاتفك بشكل دوري للتأكد من عدم إضافة أي شيء غير معروف.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

06:27

الأردن ينفي وجود نية لبناء تحالف عسكري عربي يضمّ إسرائيل

01:27

العجلوني يصدر بياناً يتعلق بالتصريحات التي صدرت أثناء اجتماع لجنة التربية النيابية

01:16

عيد ميلاد أكبر أنجال جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله

00:18

شقيق الطالبة “إيمان”يكشف تفاصيل جديده

23:11

الكايد: المدينة الصناعية في الطفيلة تستحق المساندة

22:56

أُردني يقتل والده لرفضه العمل في مزرعتهم

22:38

يقال انهم ماتوا بغاز الكلورين….

22:15

اتحاد الكتاب والادباء الأردنيين يكرم المشاركات في مسابقة أدبية

21:53

تخبطات بالحسين والروماني يغادر و الحديد وابو زمع يرفضان

21:49

” التعايش الديني ” يعبر عن حزنة لوفاة ثلاثة عشر شخصا في العقبة

21:29

رئيس جامعة البلقاء التطبيقية: مشكلة قتل ايمان بسيطة… “الناس كبرتها”.. وتحدث كل يوم بامريكيا

20:50

النادي الفيصلي يفسخ عقد “مابوكو” بالتراضي

20:38

كتائب القسام تنشر صورا لجندي إسرائيلي أسير لديها تدهورت صحته

20:34

ماذا قالت إيران للاردن بعد حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة..؟

20:27

الرواشدة : لا يمكن إصلاح الإدارة العامة بدون إصلاح “الرؤوس” الإدارية

20:26

وزير النقل يبحث آلية دعم أصحاب مكاتب التاكسي

20:21

الملك يتلقى اتصالا من السيسي للتعزية بشهداء الواجب بالعقبة

19:55

إحالة أوراق قاتل الطالبة المصرية “نيرة” للمفتي

19:51

السجن لـ 3 أشخاص حاولوا بيع 200 ألف حبة مخدرة بالاردن

19:36

قطر تستقطب دفعة جديدة من المعلمين الأردنيين

19:24

عاجل الملك: ضرورة تقديم توضيحات شفافة للرأي العام بحادثة العقبة ومحاسبة المقصرين

19:23

وزير الصحة: بقاء 50 مصابا يتلقون العلاج جراء تسرب الغاز

19:21

عدد جديد من المجلة الأردنية للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

19:17

إرادة ملكية باستثنائية الأمة في العشرين من تموز

19:15

الجيش: استمرار التطهير لسفينة الغاز في العقبة

19:11

القوات المسلحة تنعى وفيات حادثة العقبة

18:43

توقيع اتّفاقية شراكة بين مؤسسة إيليا نقل ومجوهرات امسيح

18:24

إشهار كتاب “نسخة مفسرة من الدستور الأردني” بـ “شومان”

18:07

برعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد تكريم الفائزين بجائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

17:39

الطراونة يهنئ ولي العهد بعيد ميلاده الميمون

17:15

حادث العقبة… يجب ان لا يمر دون حساب!!!

17:04

عمان الاهلية تعزّي بضحايا حادثة ميناء العقبة

16:55

التعليم النيابية تبحث موضوع الأمن الجامعي في الجامعات

16:50

الذنيبات : انشاء مركز إسعاف متطور وتجهيزه بكل المستلزمات ووسائل الاسعاف اللازمة

16:41

45 إصابة بين مرتبات الأمن في حادثة العقبة

16:40

إصابتان في مشاجرة مسلحة في المفرق

16:31

مياهنا تدعو المغتربين القادمين للاردن لترشيد استهلاك المياه

16:08

الملك يترأس اجتماعا في إدارة الأزمات حول حادثة تسرب الغاز في العقبة

16:05

وزير الخارجية ينقل رسالة من الملك إلى أمير قطر

16:00

أسرة جامعة الإسراء تُعزي بضحايا حادثة العقبة

15:53

الحكومة تعلّق مهرجان صيف الأردن بسبب حادثة العقبة

15:50

إصابتان في مشاجرة مسلحة في المفرق

15:42

العمايرة: سبق وحذرنا المعنيين في العقبة من حال الميناء دون جدوى

15:40

التعليم النيابية تطالب بتأهيل عناصر الأمن الجامعي

15:17

ولي العهد يصل إلى موقع حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة

15:11

لضمان عدم رفع اجرتها .. كوبونات بنزين لمشغلي قطاع النقل العام

15:05

المجالي والحاج حسن : لم نسجل الغاء لحجوزات فنادق في العقبة

14:39

منصات التواصل الأردنية تسأل: كيف تهتك حبل الحديد

وفيات

وفيات الثلاثاء 28-6-2022وفيات الاثنين 27-6-2022الموت يغيب إمام مسجد القبلتين في المدينة المنورةوفيات الأحد 26-6-2022السفير السابق الشيخ تركي حديثة الخريشا في ذمة الله