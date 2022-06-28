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الرواشدة : لا يمكن إصلاح الإدارة العامة بدون إصلاح “الرؤوس” الإدارية

منذ 25 ثانية
الرواشدة : لا يمكن إصلاح الإدارة العامة بدون إصلاح “الرؤوس” الإدارية

 

 

وطنا اليوم – قال الكاتب والمحلل السياسي حسي رواشدة في تعلق له على البيروقراطية الحكومية بدون اصلاح الرؤوس الادارية لن تعود العافية للجسد وقال الرواشدة:

‏لا يمكن إصلاح الإدارة العامة، وإعادة العافية إلى جسدها، بدون إصلاح “الرؤوس” الإدارية التي تحركها، أقصد طبقة المسؤولين الأولى، الإصلاح، هنا، يبدأ من آليات التعيين والاختيار، ثم المراقبة والمحاسبة، وصولا لتكريس ثقافة أخلاقيات التداول على المواقع العامة،

 

واضاف الرواشدة في تغريدة نشره عبر تويتر : ‏قدر الأردنيين أن يدخلوا بهذه “المتاهة”، ويدوروا فيها، فدماء الفشل تتوزع بين الحكومات والإدارات، وغياب المساءلة والمحاسبة يسمح للجميع أن يزاود على الجميع، وعدوى الشكوى والنميمة والدسائس الاجتماعية والسياسية، تنتقل من الناس إلى المسؤولين، وبالعكس أيضا.


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