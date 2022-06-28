القوات المسلحة تنعى وفيات حادثة العقبة

وطنا اليوم:تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المواطنين الذين وافتهم المنية أمس الاثنين في ميناء العقبة الرئيسي، إثر انفجار صهريج معبأ بمادة غاز الكلورين السام.

وتسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وحُسن العزاء، إنه سميع مجيب الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتتمنى القوات المسلحة الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا الحادث الأليم، سائلةً الله العلي القدير أن يحفظ وطننا العزيز من كل سوء ومكروه، وأن يديم على بلدنا نعمة الأمن والاستقرار