ولي العهد يصل إلى موقع حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة

وطنا اليوم:تفقد سموّ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، الثلاثاء، موقع حادثة العقبة، بعد تسرّب غاز سام من صهريج في أحد موانئ العقبة.

واستمع سموه إلى إيجاز من المسؤولين في ميناء العقبة بعد الحادثة.

وارتفعت أعداد الوفيات جراء تسرّب غاز سام من صهريج في أحد موانئ العقبة إلى 13 شخصا، وأصيب العشرات، وفق ما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول.