المجالي والحاج حسن : لم نسجل الغاء لحجوزات فنادق في العقبة

وطنا اليوم:أكّد مفوض السياحة والبيئة في سلطة العقبة نضال المجالي، الثلاثاء، أن نسب إشغال الفنادق في العقبة لم تتغير، ولم نسجل أي إلغاء للحجوزات بعد حادثة تسرّب غاز سام من صهريج في أحد موانئ العقبة.

وقال المجالي إن “جميع معابر العقبة برا وجوا وبحرا تعمل بشكل كامل، وهي بجاهزية عالية”.

وأضاف: أن “حركة الطيران مستمرة من غير توقف، ووصلت طائرة من القاهرة الثلاثاء” مبيناً ألا موانع بممارسة جميع أنواع الأنشطة في المدينة.

“كافة مواقع الغوص تستقبل الغواصين منذ صباح الثلاثاء كون الغواص بالأصل يستخدم معدات خاصة، والشواطئ الشمالية كاملة تستقبل مرتاديها بشكل طبيعي” وفق المجالي.

كما أكد نائب رئيس مجلس مفوَّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية المهندس حمزة الحاج حسن، أن الحركة السياحية في العقبة لم تتأثر بحادث انفجار صهريج غاز يوم أمس الإثنين.

وقال الحاج حسن، إن السياح لم يغادروا الفنادق المتواجدين فيها في مدينة العقبة، كما وأن النشاطات والفعاليات والبرامج السياحية مازالت مستمرة ولم تتأثر بالحادثة.

وأضاف أن المنشآت السياحية في العقبة واصلت أنشطتها أيضاً وتنفيذ برامجها كالمعتاد اليوم دون أي عائق، مستبعداً ان يكون للحادث أي تأثير على القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة.

وارتفعت أعداد الوفيات جراء تسرّب غاز سام من صهريج في أحد موانئ العقبة إلى 13 شخصا، وأصيب العشرات، وفق ما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول.