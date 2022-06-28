الأردن، ضيف رئيسي على المؤتمر الدولي العاشر للسياحة الدينية في البرتغال

وطنا اليوم_شارك وفد أردني من هيئة تنشيط السياحة وهيئة موقع المغطس والمركز الكاثوليكي للدراسات والاعلام في المؤتمر الدولي العاشر للسياحة الدينيّة الذي انعقد في مدينة فاطيما في البرتغال، بتنظيم من منظمة أسيزو ACISO في البرتغال.



وحضر حفل الافتتاح في قاعة بولس السادس قرب مزار فاطيما الشهير، وزيرة السياحة البرتغاليّة ريتا ماركيز، ورئيس المزار الأب كارلوس كابيشنهاس، ورئيسة منظمة أسيزو بورفيكاو رايس، وعدد من المسؤولين في البلدية والسياحة، والمطران أميركو أغيوار الأسقف المساعد في أبرشية لشبونة، واكثر من 500 مشارك من 44 دولة، من هيئات سياحية رسمية، ومكاتب مصدرة ومزودة ، بالاضافة الى المعارض لكل دولة، واكثر من 1500 لقاء ثنائي على طاولات اعدت خصيصا وبمواعيد مسبقة.



وبعد أن تمّ الاعلان عن الأردن الدولة الضيف في هذا العام، تمّ تخصيص جلسة حول الأردن أدارها الأب رفعت بدر، مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام وعضو المجلس الوطني للسياحة، وقال إنّ اعتماد الأردن ضيفًا على هذا المؤتمر الدولي العاشر يدلّ على ثمرة الجهود التي تقوم بها وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وهيئة المغطس بالتعاون مع الكنائس المحليّة التي تشكّل الجسر الواصل بين مسيحيي الشرق والغرب، وكذلك إنّ هذا الأمر يدلّ على تقدير دولي لما يزخر به الأردن كجزء من الأرض المقدّسة من كنوز تاريخيّة ودينيّة رعتها القيادة الهاشميّة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي يحظى بتقدير عالميّ بصفته عميدًا للقيادات العربيّة، وقد نال جوائز دوليّة في مجال حوار الأديان انعكاسًا للحالة الأردنيّة في الحوار والتآخي بين جميع المواطنين.



وتحدّث مدير التسويق في هيئة تنشيط السياحة أحمد الحمود:

وقال انّ هيئة تنشيط السياحة الاردنية تؤمن وبشدة بأن البرتغال وإسبانيا والوجهات الأوروبية الرئيسية الأخرى، هي أسواق مستهدفة مهمة للحج الديني، ليس فقط كأسواق مصدرة و قائمة بذاتها ولكن أيضًا لانها تشكل اسواقا توفر لنا الفرصة للتواصل مع أمريكا الشمالية واللاتينية ، فنتمكن من إتاحة الفرصة للحجاج من جميع أنحاء العالم للسفر إلى الأردن وإتمام رحلات الحج.



وركز مسؤول السياحة الدينية في الهيئة عامر عصام الطوال على أهمية زيارة الأردن ارض القداسة و التجارب السياحية التي يتميز بها الأردن، حيث تطرق في العرض التقديمي إلى عدة محاور ومنها اعداد الزوار و التجارب السياحية الروحانية و منها مسار الحج المسيحي “ايجيريا” و درب يوحنا المعمدان شفيع الكنيسة في الأردن. ووجه الدعوة للمشاركين إلى زيارة الأردن و عيش تجربة فريدة من نوعها، وهي عبارة عن خليط متجانس من التجارب السياحية و الروحانية مخلوطة بالروح الأردنية الأصيلة من شعبها بكنائسها و مساجدها .



و شكر القائمين على المؤتمر على دعوة الاردن للمشاركة لاول مرة في هذا الحدث السنوي السياحي العالمي.



وقال الطوال اننا نتطلع دوما بأن نشارك في مثل هذا النشاطات المميزة و التي من شأنها الترويج للأردن ارض القداسة ، مما سيضاعف اعداد زوار المملكة، بالإضافة إلى إطالة مدى إقامتهم في بلادنا المقدسة .



وقدم مدير موقع المغطس المهندس رستم مكجيان ايجازا عن اهم مواقع الحج المسيحي في الاردن، مركزا على موقع المغطس والأحداث الدينية الهامة التي جرت في الموقع عبر التاريخ، والتي توجت بتعميد السيد المسيح وبداية المسيحية وانتشارها الى العالم، وتطرق الى رسائل الاردن الهامة مثل الوئام بين الأديان وبناء جسور المحبة والسلام بين الناس اجمعين.



كما قدم ممثل الناقل الوطني الملكية الاردنية زكريا عبادي ايجازا عن تطلعات الخطوط الجوية المستقبلية والحوافز التي تقدمها للسياح والحجاج.