ارسال 8 طائرات للتعامل مع حادثة العقبة

وطنا اليوم:أكد قائد جناح النقل الجوي في سلاح الجو الملكي العقيد الركن الطيار عماد بازادوغ، أن مجموع الطائرات التي تم إرسالها إلى العقبة للتعامل مع الحادثة يوم أمس بلغت 8 طائرات.

وقال، إنه فور وقوع الحادثة، تم تبليغ سلاح الجو الملكي من القيادة العامة للقوات المسلحة، حيث تمت الاستجابة بشكل فوري وارسال الطائرات المجهزة بالفرق والمعدات الطبية، بالإضافة إلى فريق إخلاء كيميائي واسطوانات أوكسجين.

وأضاف أن التجاوب والوصول الى العقبة كان سريعا في غضون 15 – 17 دقيقة كانت الطائرات جميعها موجودة في العقبة لنقل أي اصابة إلى عمان، حيث تم الاستجابة بشكل فوري وارسال 3 طائرات نقل مجنح مجهزة لنقل أي إصابة، كل طائرة مجهزة بـ 70 سريراً، بالإضافة إلى إرسال 3 طائرات بلاك هوك وطائرة سوبر بيوما وطائرة أغوستا