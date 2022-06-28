بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

المياه و الوكالة الامريكية للتنمية USAID توقعان اتفاقية رفع قيمة الدعم المقدم الى 227 مليون دولار ضمن برنامج تخفيض الفاقد المائي في الاردن

منذ 7 دقائق
المياه و الوكالة الامريكية للتنمية USAID توقعان اتفاقية رفع قيمة الدعم المقدم الى 227 مليون دولار ضمن برنامج تخفيض الفاقد المائي في الاردن


المشروع سيسهم بتحقيق اهداف استراتيجية خفض الفاقد المائي وتوفير كميات اضافية

وطنا اليوم_وقع وزير المياه والري المهندس محمد النجار مع مديرة الوكالة الامريكية الدولية شري كارلين وحضور فيرونكا لي نائب مدير مكتب المياه والبيئة و امين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة وأمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد وأمين عام سلطة وادي الاردن المهندسة منار محاسنة والرؤساء التنفيذيين لشركات المياه العقبة م. خالد العبيديين ومياهنا م. محمد العوران واليرموك م. منتصر المومني وعدد من ممثلي الوكالة الامريكية ومشروع USAID-MESC ومسؤولي قطاع المياه في وزارة المياه والري اليوم الثلاثاء توقيع تعديل الاتفاقية الاطارية الثالثة لمنحة الوكالة الامريكية الخاصة بتمويل فاقد المياه في الاردن لرفع قيمة التمويل من 152 مليون دولار الى 227 مليون دولار لتصبح القيمة الاجمالية للاتفاقيات الثلاث 437 مليون دولار .

بهدف تغطية مشاريع اضافية بهدف رفع اداء وكفاءة استخدام موارد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات المائية من خلال زيادة قدرة نظام التزويد المائي واستدامة انجازات تخفيض المياه وخفض الفاقد المائي بنسبة 2% سنويا بما يمتاشى مع استراتيجية تخفيض الفاقد وتحقيق الاهداف المرسومة في رؤية التحديث الاقتصادي والرؤى الملكية بتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله .



وأشار الوزير الى ان هذه الاتفاقية وزيادة حجم التمويل توافق مع الاستراتيجية الوطنية لتخفيض الفاقد المائي في المملكة الهادفة الى خفض الفاقد المائي الى مادون الـ 25% بدعم من الوكالة الامريكية للتعاون الدولي USAID واضاف ان مشاريع المنحة ستغطي كافة محافظات المملكة وسيتم الاستفادة من المبلغ الاضافي بقيمة 75 مليون دولار امريكي لتحسين البنية التحتية واعادة هيكلة شبكات المياه في شركات المياه الثلاث وكذلك في سلطة وادي الاردن بما يقلل من الفاقد المائي ويحقق استدامة لمصادر المياه ويوفر كميات اضافية .


وأعرب المهندس النجار عن امتنان وزارة المياه والري/ سلطة المياه للدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية مما يعزز جهود وزارة المياه والري في مواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة في قطاع المياه.


وقالت فيرونكا لي نائب مدير مكتب المياه والبيئة انها تقدر عاليا الجهود المبذولة في قطاع المياه مؤكدة ان زيادة الدعم المقدم بقيمة 75 مليون دولار هو استثمار كبير يأتي ضمن التزام الوكالة الامريكية في تمكين قطاع المياه والتوسع بشمول مناطق جديدة .


ويشار الى ان الوكالة الامريكية قد استثمرت في قطاع المياه على مدى سنين طويلة بهدف تطويرو تحسين اداء التزويد المائي من خلال توفير كافة اشكال الدعم وتحسين اداء الشركات العاملة وتوفير الدعم الفني والتقني وتحسين وتخفيض فاقد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات وتطوير ادارة المصادر المائية للمملكة في سبيل بناء قطاع مياه مرن للمستقبل والحفاظ عليه آمنًا لملايين العائلات في شتى أنحاء المملكة التي تعتمد عليه بشكل كبير.

img 20220628 wa00712595902638115996731 - وطنا نيوز
img 20220628 wa00721823388633944935269 - وطنا نيوز
img 20220628 wa00738017739226900449938 - وطنا نيوز
img 20220628 wa00682658742855867783560 - وطنا نيوز
img 20220628 wa0069183375162298936295 - وطنا نيوز
img 20220628 wa00705575092282604192621 - وطنا نيوز
img 20220628 wa00676310326321240221725 - وطنا نيوز
img 20220628 wa00658148539580252809074 - وطنا نيوز
img 20220628 wa00621463650585066400450 - وطنا نيوز
img 20220628 wa00632288000949753451316 - وطنا نيوز
img 20220628 wa00643544001231996286999 - وطنا نيوز
img 20220628 wa00608369230309779046328 - وطنا نيوز
img 20220628 wa00618140604724874465858 - وطنا نيوز
img 20220628 wa00744183847513328639727 - وطنا نيوز

تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

11:11

ارسال 8 طائرات للتعامل مع حادثة العقبة

11:04

توقيف المعتدي على طبيب النسائية والتوليد في إربد أسبوعا

10:58

العم غافل يشكر طبيبا قسطر قلبه

10:55

توقع تسجيل معدلات تضخم في الأردن بين 4-5%

10:47

فحص حبل رافعة العقبة بوجود المدعي العام والمختبر الجنائي

10:39

الحكومة تعرض مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

10:15

بسبب ارتفاع المحروقات .. سابقة في مبيعات السيارات الكهربائية في المملكة

10:00

أسرة جامعة الإسراء تهنئ ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده الميمون

09:58

الفوسفات توقع اتفاقية لتزويد شركة كروماندل الهندية بـ 100 الف طن من حامض الفوسفوريك

09:57

تأسيس المجلة الدولية للبحوث النفسية والتربوية

09:52

اليابان تناشد مواطنيها إطفاء الأنوار.. البلاد تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة

09:44

استئناف حركة الموانئ والمِلاحة وإزالة الأطواق الأمنية في العقبة

09:37

العثور على جثة المذيعة شيماء جمال مدفونة داخل فيلا بمصر

09:24

سلطة العقبة: لجنة أمنية مختصة في مناولة المواد الخطرة

09:20

وفيات الثلاثاء 28-6-2022

09:14

إعلان “القسام” تدهور صحة جندي أسير لديها يربك تل أبيب

09:07

رئيس الوزراء: الحياة في محافظة العقبة عادت إلى طبيعتها

09:04

الحكومة: ارتفاع عدد وفيات حادثة العقبة إلى 13

06:27

ماهي جنسيات طاقم الباخرة في حادث تسرب الغاز في العقبة؟

06:18

الفايز يتقدم بشكوى امام المدعي العام

06:01

هكذا تتحرك “ماكينة” الحكومات

23:35

الضمان الاجتماعي يتابع حادث تسرب الغاز في العقبة والأولوية في المرحلة الحالية لعلاج المصابين

23:12

الأمن العام : الشخص الذي ظهر في فيديو مدعياً ان قاتل الطالبة ايمان لم تثبت عليه التهمة وبانه لم ينتحر هو مواطن فلسطيني واخر زيارة له للأردن كانت في عام ٢٠١٩ وستتم ملاحقته قانونياً

22:36

عاجل | بيان صادر عن المركز الوطني للأمن وادارة الازمات

22:25

” 45 ” إصابة بين مرتبات الأمن العام اثر تعاملهم مع سقوط الصهريج المحمل بالغاز

22:23

الكاتب المقاتل والكاتب المخاتل !

21:24

مدير عام صوامع العقبة : سيتم فحص كامل الكميات المخزنة من الحبوب

21:19

اتجاه الرياح في العقبة الآن والساعات القادمة بعد حادثة تسرب الغاز

21:16

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد أهمية المضي بالمقاومة الشعبية للتصدي للمستوطنين

21:05

عاجل| القوات المسلحة: إغلاق منطقة الحادث بميناء العقبة من قبل المنطقة العسكرية الجنوبية والقوة البحرية الملكية

21:02

حادثة العقبة.. الوفيات أردنيون وأجانب من طاقم الباخرة

20:50

السفارة الأميركية تعلق على حادثة العقبة

20:44

مناقشة مشاريع التخرج لطلبة الدبلوم العالي في التصميم التعليمي الرقمي في عمان الاهلية

20:38

الجيش يساند أجهزة الدولة في التعامل مع حادثه تسريب الغاز

20:33

‏عاجل – القوات المسلحة: تحريك 4 طائرات إخلاء طبي من مطار ماركا العسكري باتجاه #العقبة لإخلاء المصابين

20:29

11 وفاة و251 إصابة إثر تسرب الغاز في العقبة

20:25

التعاون الخليجي : نقف مع الأردن في هذه اللحظات العصيبة

20:22

ما هو الغاز الأصفر الذي تسبب في كارثة ميناء العقبة؟

20:21

ولي العهد يتابع عمليات الإخلاء والإنقاذ في حادثة العقبة ويعزي ذوي الضحايا

19:57

الخصاونة يتابع الجهود المبذولة للتعامل مع حادث العقبة

19:52

صحة العقبة تعلن وصول المستشفيات إلى طاقتها الاستيعابية القصوى

19:46

ما هو الغاز الأصفر السام الذي تسرب في ميناء العقبة؟

19:32

مفوض السياحة والبيئة في العقبة : لا مؤشرات خطرة في العقبة

19:28

الحكومة تشكّل لجنة للتحقيق بتسرب غاز العقبة

19:26

قطع حركة السير أمام المركبات المتجهة إلى مدينة العقبة

19:11

الأمن العام، عشر وفيات في حادث تسرب غاز من صهريج في العقبة و251 اصابة

19:00

عاجل – رئيس الوزراء بشر الخصاونة يتوجه إلى العقبة للوقوف ملابسات تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة.

18:51

عاجل – مدير صحة العقبة: 4 مستشفيات عاملة تستقبل حالات الإصابة إثر تسرب الغاز.. والاستعانة بالمستشفى الميداني

وفيات

وفيات الثلاثاء 28-6-2022وفيات الاثنين 27-6-2022الموت يغيب إمام مسجد القبلتين في المدينة المنورةوفيات الأحد 26-6-2022السفير السابق الشيخ تركي حديثة الخريشا في ذمة الله