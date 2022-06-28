المياه و الوكالة الامريكية للتنمية USAID توقعان اتفاقية رفع قيمة الدعم المقدم الى 227 مليون دولار ضمن برنامج تخفيض الفاقد المائي في الاردن



المشروع سيسهم بتحقيق اهداف استراتيجية خفض الفاقد المائي وتوفير كميات اضافية



وطنا اليوم_وقع وزير المياه والري المهندس محمد النجار مع مديرة الوكالة الامريكية الدولية شري كارلين وحضور فيرونكا لي نائب مدير مكتب المياه والبيئة و امين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة وأمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد وأمين عام سلطة وادي الاردن المهندسة منار محاسنة والرؤساء التنفيذيين لشركات المياه العقبة م. خالد العبيديين ومياهنا م. محمد العوران واليرموك م. منتصر المومني وعدد من ممثلي الوكالة الامريكية ومشروع USAID-MESC ومسؤولي قطاع المياه في وزارة المياه والري اليوم الثلاثاء توقيع تعديل الاتفاقية الاطارية الثالثة لمنحة الوكالة الامريكية الخاصة بتمويل فاقد المياه في الاردن لرفع قيمة التمويل من 152 مليون دولار الى 227 مليون دولار لتصبح القيمة الاجمالية للاتفاقيات الثلاث 437 مليون دولار .

بهدف تغطية مشاريع اضافية بهدف رفع اداء وكفاءة استخدام موارد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات المائية من خلال زيادة قدرة نظام التزويد المائي واستدامة انجازات تخفيض المياه وخفض الفاقد المائي بنسبة 2% سنويا بما يمتاشى مع استراتيجية تخفيض الفاقد وتحقيق الاهداف المرسومة في رؤية التحديث الاقتصادي والرؤى الملكية بتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله .





وأشار الوزير الى ان هذه الاتفاقية وزيادة حجم التمويل توافق مع الاستراتيجية الوطنية لتخفيض الفاقد المائي في المملكة الهادفة الى خفض الفاقد المائي الى مادون الـ 25% بدعم من الوكالة الامريكية للتعاون الدولي USAID واضاف ان مشاريع المنحة ستغطي كافة محافظات المملكة وسيتم الاستفادة من المبلغ الاضافي بقيمة 75 مليون دولار امريكي لتحسين البنية التحتية واعادة هيكلة شبكات المياه في شركات المياه الثلاث وكذلك في سلطة وادي الاردن بما يقلل من الفاقد المائي ويحقق استدامة لمصادر المياه ويوفر كميات اضافية .



وأعرب المهندس النجار عن امتنان وزارة المياه والري/ سلطة المياه للدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية مما يعزز جهود وزارة المياه والري في مواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة في قطاع المياه.



وقالت فيرونكا لي نائب مدير مكتب المياه والبيئة انها تقدر عاليا الجهود المبذولة في قطاع المياه مؤكدة ان زيادة الدعم المقدم بقيمة 75 مليون دولار هو استثمار كبير يأتي ضمن التزام الوكالة الامريكية في تمكين قطاع المياه والتوسع بشمول مناطق جديدة .



ويشار الى ان الوكالة الامريكية قد استثمرت في قطاع المياه على مدى سنين طويلة بهدف تطويرو تحسين اداء التزويد المائي من خلال توفير كافة اشكال الدعم وتحسين اداء الشركات العاملة وتوفير الدعم الفني والتقني وتحسين وتخفيض فاقد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات وتطوير ادارة المصادر المائية للمملكة في سبيل بناء قطاع مياه مرن للمستقبل والحفاظ عليه آمنًا لملايين العائلات في شتى أنحاء المملكة التي تعتمد عليه بشكل كبير.