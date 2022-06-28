بسبب ارتفاع المحروقات .. سابقة في مبيعات السيارات الكهربائية في المملكة

وطنا اليوم:أكد مصدر مطلع في هئية مستثمري المناطق الحرة، أن مبيعات السيارات الكهربائية في المملكة حققت سابقة ولأول مرة بتخطي نسب التخليص على مركبات البنزين والهايبرد.

وعزا المصدر ارتفاع ارقام التخليص على السيارات الكهربائية الى ارتفاع اسعار المحروقات عالميا ومحليا، بالاضافة الى انخفاض الرسوم الجمركية عليها والتي تبلغ 10% مقابل رسوم جمركية تقدر بـ 50% على مركبات البنزين والهايبرد، ما دفع المستهلكين الى اقتنائها وتفضيلها على سيارات البنزين والهايبرد.

وقدر المصدر اعداد السيارات الكهربائية التي سيتم التخليص عليها في المملكة وحتى نهاية الشهر الحالي بنحو 1800 سيارة، «بمعدل نمو تجاوز الضعفين اي بنسبه 200% » عند مقارنتها بنفس الشهر من العام الماضي حيث تم تخليص 503 سيارات كهربائية.

ووفقا للمصدر بلغ عدد السيارات الكهربائية المخلصة خلال الستة أشهر الأولى لهذا العام 7065 سيارة في حين بلغ عددها 2285 سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتوقع المصدر تفوق سيارات الكهرباء على البنزين والهايبرد في المبيعات ولن يكون هناك تراجع بعد الآن.

ولم يرجح المصدر أن يطرأ أي ارتفاع على الضريبة المفروضة على سيارات الكهرباء مبينا أن أي ارتفاعات ستطرأ عليها سيكون سببها ارتفاع أسعارها من أرض المنشأ.