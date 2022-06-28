اليابان تناشد مواطنيها إطفاء الأنوار.. البلاد تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة

وطنا اليوم:ضربت موجة حر شديدة دولة اليابان دفعت الحكومة اليابانية إلى حث مواطنيها، الإثنين 27 يونيو/حزيران 2022، على ترشيد استهلاكهم للكهرباء، محذرة من ضغوط الإمدادات.

بحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية نصحت المواطنين بإطفاء الأنوار غير الضرورية والاستمرار في استخدام مكيفات الهواء؛ لتجنب الإصابة بضربة الشمس.

منذ مطلع الأسبوع، ارتفعت درجة الحرارة في وسط طوكيو إلى ما فوق 35 درجة مئوية، فيما سجلت مدينة إيساكي، شمال غربي العاصمة، درجة حرارة قياسية بلغت 40.2 درجة مئوية.

ويبدأ فصل الصيف باليابان في شهر يونيو/حزيران، ولا تزيد درجات الحرارة عادةً على 30 درجة مئوية خلاله.

فيما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية العامة NHK أن 46 شخصاً في طوكيو نُقلوا إلى المستشفى؛ للاشتباه في إصابتهم بضربة شمس، ظهيرة الأحد.

وقالت أيضاً إن رجلاً يبلغ من العمر 94 عاماً بمدينة كاواغوي القريبة يشتبه في أنه توفي متأثراً بضربة شمس أيضاً.

انقطاع الكهرباء في طوكيو

من جانبها، قالت الوزارة في بيان، إنه من المتوقع أن تنخفض سعة التوليد الفائضة للكهرباء إلى 3.7% ظهيرة الإثنين في طوكيو وثماني محافظات محيطة.

حيث طلبت الحكومة من المواطنين إطفاء الأنوار غير الضرورية لمدة ثلاث ساعات يومياً، و”استخدام مكيفات الهواء، وشرب كميات كافية من السوائل خلال الساعات الحارة”.

ورغم أن شركات الكهرباء تعمل على زيادة الإمدادات، قالت الوزارة إن الموقف “ليس واضحاً” في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وتمر إمدادات الطاقة بأزمة في اليابان بعد أن أجبر زلزال ضرب المنطقة الشمالية الشرقية في مارس/آذار 2022، بعض محطات الطاقة النووية على تعليق عملها.

أغلق المسؤولون أيضاً عدداً من محطات الوقود الأحفوري القديمة؛ في محاولة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

مطلع هذا الشهر، دعت الحكومة اليابانية المنازل والشركات إلى توفير أكبر قدر ممكن من الكهرباء خلال فصل الصيف