استئناف حركة الموانئ والمِلاحة وإزالة الأطواق الأمنية في العقبة

وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، استئناف حركة الموانئ والمِلاحة بشكل كامل في ميناء العقبة، وعودة الحياة عادت إلى طبيعتها، مشيرا الى أن جميع الجهود المبذولة منذ الأمس وحتى هذه اللَّحظة جاءت بمتابعة وإشراف مباشر من جلالة الملك عبدالله الثَّاني ، وسموّ وليّ العهد الأمير الحسين بن عبدالله.

وطمأن الخصاونة الذي بدأ صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية يرافقه فيها وزيرا الداخلية والصحة ومسؤولين من سلطة الاقليم، أن المعنيين أبلغوا أنَّه لم يعُدْ هناك أيُّ خطرٍ لانتشار غاز الكلورين والمنطقة أصبحت آمنة تماماً.

واشار الى أنه تم إزالة جميع الأطواق الأمنيَّة والاحترازيَّة التي كانت قد وُضِعت أمس والهواء أصبح سليماً بشكل تامّ بعد فحوصات أجرتها جميع الفرق المختصَّة.