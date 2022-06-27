القوى الوطنية والإسلامية تؤكد أهمية المضي بالمقاومة الشعبية للتصدي للمستوطنين

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن القوى الوطنية والاسلامية

لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة

نداء تعزيز الصمود والمقاومة

يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل …

يا جماهير امتنا العربية والاسلامية المجيدة …

يا كل الاحرار والشرفاء في العالم …

يا فرسان الانتفاضة والمقاومة البواسل …

وطنا اليوم:عقدت قيادة القوى الوطنية والاسلامية اجتماعا قياديا لها بحثت فيه اخر المستجدات السياسية و قضايا الوضع الداخلي وقد اكدت القوى في نهاية اجتماعها على مايلي :

اولا ً :

تؤكد القوى على اهمية تظافر كل الجهود من اجل تعزيز الصمود والمقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه الاستعماريين الذين شنوا حرب مفتوحة ضد شعبنا من خلال الاعدامات الميدانية والبناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني وتشجيع جرائم قطعان المستوطنين المستعمرين ضد ابناء شعبنا بحماية جيش الاحتلال كما جرى في طعن الشهيد على حرب في بلدة اسكاكا والاقتحامات اليومية للمسجد الاقصى المبارك والاقتحامات اليومية والاعتقالات ، الامر الذي يؤكد على اهمية تعزيز الوحدة الوطنية على الارض في مواجهة كل ذلك والارتقاء الى مستوى الوحدة الوطنية الشاملة لانهاء الانقسام وتغليب التناقض الرئيس مع الاحتلال على كل الاتناقضات الثانوية وانخراط الجميع في توسيع رقعة المقاومة الشعبية في كل مواقع التماس والتصدي لجيش الاحتلال وعربدة المستوطنين المستعمرين بما فيها سرعة انجاز لجان الحماية والحراسة لحماية شعبنا من تصاعد هذه الجرائم والذي يتطلب موقف جدي على المستوى الدولي يوفر الحماية لشعبنا وعمل فوري لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بما يضمن حقوق شعبنا في العودة والدولة وعاصمتها القدس واهمية مواصلة الجهود لفرض مقاطعة شاملة على الاحتلال وسرعة محاكمته امام المحاكم الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية .

ثانيا ً :

تؤكد القوى على على التمسك الحازم برفض كل الاستعمار الاستيطاني على اراضينا المحتلة استنادا الى القوانين الدولية والعديد من القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي والجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان حيث ان قرار مجلس الامن رقم ( 2334) الذي يؤكد على عدم شرعية المستعمرات بما فيها في القدس المحتلة ونشر مجلس حقوق الانسان الشركات العاملة في المستعمرات ووسم منتجات الاحتلال وغير ذلك ، الامر الذي يجعلنا نحذر مرة اخرى اية شركات فلسطينية او مستثمرين يعملون في المستوطنات الاستعمارية ونطالبهم بالانسحاب الفوري وعدم التورط في نظام الاستعمار الاستيطاني تحت طائلة المسؤولية الوطنية .

ثالثا ً :

تؤكد القوى على اهمية فرض المقاطعة الشاملة على الاحتلال والتأكيد على جهود حركة المقاطعة الدولية BDS التي تحقق مزيد من الانجازات على المستوى الدولي مع التأكيد على جهود فرض المقاطعة التي تبذل في مواجهة فرض سياسة الابارتهايد الاحتلالية في ظل محاولات تكريس الاحتلال والاستعمار الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني مع التأكيد على دعم جهود اللجنة الوطنية للمقاطعة التي تمثل مرجعية حركة المقاطعة الدولية BDS .

رابعا ً :

تؤكد القوى على ان زيارة رئيس الادارة الامريكية الى المنطقة تأتي بهدف توفير كل الدعم والاسناد للاحتلال واضاعة مزيد من الوقت من اجل التهرب من اية التزامات تحدث عنها الرئيس والادارة الامريكية ومحاولة فرض ترتيبات في المنطقة لصالح الاحتلال ، الامر الذي يؤكد على اهمية تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بالتخلص من كل الاتفاقات مع الاحتلال وسحب الاعتراف وترتيب وضعنا الداخلي بما يتناسب مع التمسك بحقوقنا ومقاومتنا ضد الاحتلال .

خامسا ً :

وتدعو القوى للمشاركة في مسيرة المقاومة الشعبية المركزية في كفر قدوم بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لهذه الانطلاقة المجيدة رفضا للاستعمار الاستيطاني ومصادرة الاراضي واغلاق الطريق الرئيسي موجهين كل التحية وتثمين لهذه الجهود المتواصلة .

سادسا ُ :

تهنئ القوى حركة المباردة الوطنية الفلسطينية بمناسبة ذكرى انطلاقتها العشرين مؤكدين على دورها في اطار المقاومة الشعبية والتمسك بالحقوق والثوابت والوحدة الوطنية الفلسطينية فصيلا مناضلا في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني .

سابعا ً :

تتوجه القوى بالتحية الى الاسرى والمعتقلين الابطال في زنازين الاحتلال مؤكدين على اهمية توسيع المشاركة الشعبية في اطار دعم واسناد الاسرى والمعتقلين في ظل مخاطر ما يقوم به الاحتلال للنيل من صمودهم ومحاولة كسر ارادتهم التي لا تلين محذرين ومحملين الاحتلال المسؤولية عن حياة الاسير البطل المضرب عن الطعام رائد ريان والاسرى المرضى والنساء والاطفال والقادة والقدامى والاسرى الاداريين الذين يسطروا اسمى ايات الصمود والتحدي للاحتلال .

المجد والخلود لشهدائنا الابرار

الحرية لاسرانا الابطال والشفاء لجرحانا البواسل

وانها لانتفاضة ومقاومة حتى النصر

القوى الوطنية والاسلامية

فلسطين –27/ 6/ 2022