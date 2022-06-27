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اعلان هام من الضمان للاستفادة من برنامج تقسيط

منذ 14 ثانية
اعلان هام من الضمان للاستفادة من برنامج تقسيط

وطنا اليوم:أعلن الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي عن إطلاق برنامج التقسيط الشامل.
وأوضح اليوم الاثنين، أن برنامج التقسيط الشامل سيشمل جميع المتقاعدين الأردنيين عسكريين ومدنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات ومستحقيهم من الأرامل والوالدين.
وكان المجالي قد صرح مسبقا بأن المؤسسة تعمل على تطوير برنامج “تقسيط” ليصبح برنامجا متكاملا ودائما.
وكشف عن أن الضمان ستدخل جميع السلع والخدمات في “تقسيط” ليتمكن المستفيدون من شرائها عبر البرنامج، من بينها تذاكر السفر والرحلات السياحية والملابس وأقساط المدارس والأدوات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها.
وبين أن البرنامج سيحدد سقفا أعلى لمبلغ الشراء ومقدار القسط، وفقا لرواتب المستفيدين للتخفيف عليهم


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