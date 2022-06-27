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قروي إندونيسي يصطاد تمساحاً عملاقاً باستخدام الحبل فقط

منذ دقيقتين
قروي إندونيسي يصطاد تمساحاً عملاقاً باستخدام الحبل فقط

وطنا اليوم:أشاد سكان قرية إندونيسية بنجاح أحد أفراد القرية في اصطياد تمساح يتجاوز طوله أربعة أمتار في جزيرة سولاويسي باستخدام حبل فقط.
وظهر التمساح العملاق في مقطع فيديو وقد وثق عثمان، الذي يستخدم اسما واحدا شأنه شأن كثيرين في إندونيسيا، فكيه. وقال عثمان إن التمساح يتجول في المنطقة منذ يومين على الأقل، ما أثار ذعر السكان.
وقال عثمان البالغ من العمر 53 عاما: “لو كنا تركناه، لوصل إلى اليابسة، ولما كنا استطعنا الوصول إلى حقول الأرز”.
وأضاف: “كما أن هناك قنوات صرف حول الطرق هنا، حيث يقوم السكان المحليون بالصيد. وكان الأمر سيصبح خطيرا إذا ما زحف إلى قنوات الصرف. وكان عليّ المجازفة”.
وأشاد سكان قرية أمباو إنداه بنجاح ابن قريتهم في اصطياد التمساح.
وقال المسؤول عمر صديق الفارزي: “ما فعله عثمان محل تقدير من المجتمع. البعض حتى يعتبرونه تصرفا بطوليا، لأنه أنقذ كثيرين ربما كانوا أصبحوا ضحايا”.
وأضاف أن المنطقة سبق أن شهدت العديد من هجمات التماسيح. كما أشاد بقيام عثمان بإبلاغ السلطات بأنه قام باصطياده.
وأوضح عمر أن عثمان “يعتبره حيوانا نادرا تسببت الفيضانات في إلحاق ضرر بموطنه. يعتقد أنه يتعين حمايته وليس قتله”.
وقال مسؤول في وكالة الحفاظ على الموارد الطبيعية المحلية إنه سيتم إعادة التمساح، الذي يصل طوله إلى 4.3 متر، إلى البرية


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