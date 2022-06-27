الكشف عن مشاركة مقاتلين من دول عربية في معارك أوكرانيا

وطنا اليوم:كشف المتحدث باسم وحدة المتطوعين الدوليين للقتال في أوكرانيا، ديميين ماغرو، بأن عدد من المشاركين في الوحدة، جاؤوا من دول عربية.

وأضاف ماغرو في مقابلة مع شبكة “رووداو” عندنا “متطوعون جاؤوا من مصر، وأعتقد أني التقيت أردنيا أيضا، أي أن هناك عددا جاء من دول عربية”.

وبشأن عدد المتطوعين للقتال، قال ماغرو: للأسف لا أستطيع الكشف عن عدد المتطوعين، منذ بدء الحرب انتهجنا هذه السياسة، يمكنني القول إن المتطوعين جاؤوا من كل القارات، في المرة الأخيرة التي ألقيت نظرة على القائمة، وجدت أن المتطوعين جاؤوا من 55 دولة. أغلبهم من أوروبا وأميركا. البلدان اللذان جاء منهما أكبر عدد من المتطوعين هما أمريكا وبريطانيا، وتأتي بعدهما كندا وبولندا.

ولفت إلى أن وحدة المتطوعين الدوليين هي قسم من القوات المسلحة الأوكرانية، تم منحنا مواقع في الوحدات العسكرية الأوكرانية كضباط أوكرانيين. ضمن وحدات كبيرة. لاشك أننا ننفذ أوامر هيئة القيادة العسكرية الأوكرانية. نحن جزء من القوات المسلحة.

ورفض ماغرو تقديم تفاصيل بشأن الخسائر البشرية في صفوف الوحدة، وقال: “للأسف نحن لا ننشر هذه الإحصائيات، فالجيش الأوكراني يتبع سياسة تقضي بعدم نشر إحصائيات لأعداد القتلى. في الفترة الأخيرة أعلنا عن مقتل أربعة متطوعين فارقوا الحياة قبل أسبوع في منطقة خاركيف. لكني أؤكد أن هؤلاء الأربعة لم يكونوا الأجانب الوحيدين الذين فارقوا الحياة في هذه الحرب. الظروف تفرض علينا عدم الإعلان عن الجميع.