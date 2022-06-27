الزريقي يوقع على كشوفات ظفار العماني إلكترونيا

وطنا اليوم _ محمد عربيات

وقع المدرب الأردني عمار الزريقي،يوم أمس على كشوفات نادي ظفار العماني،تمهيدا لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

و علم “وطنا اليوم “بأن الزريقي سيتسلم مهام المدير الفني للفريق بالإضافة إلى كادر فني مساعد من النادي العماني .

وسبق له وأن عمل مساعدا للجهاز الفني موسم 2019/ 2020 مع المدرب المصري محمد عبد العظيم، وحصلآ على بطولتي الدروي و الكأس، بالإضافة إلى صدارة الدوري موسم 2020/2021 و وصول الفريق إلى نصف نهائي الكأس وصدارة مجموعته في كأس الإتحاد الآسيوي، قبل أن يتم الغاء الموسم الكروي بسبب جائحة كورونا في عمان انذاك .

ويتمتع المدرب عمار الزريقي بالخبرة والامكانيات خلال مسيرته التدريبه على المستوى المحلي و الاسيوي، إذ تجعله موهلا لقيادة الفرق الى منصات التتويج، حيث عمل مع المدرب محمود الحديد موخرا في النادي الفيصلي، وحققان بطولتي كأس الأردن 2021 و درع الإتحاد في الموسم الكروي الحالي،وسط ظروف صعبة مر بها النادي الفيصلي من مشاكل مالية و إدارية وغيرها.