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الزريقي يوقع على كشوفات ظفار العماني إلكترونيا

منذ دقيقة واحدة
الزريقي يوقع على كشوفات ظفار العماني إلكترونيا

وطنا اليوم  _ محمد عربيات 

وقع المدرب الأردني عمار الزريقي،يوم أمس على كشوفات نادي ظفار العماني،تمهيدا لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة. 

و علم “وطنا اليوم “بأن الزريقي سيتسلم مهام المدير الفني للفريق بالإضافة إلى كادر فني مساعد من النادي العماني .

وسبق له وأن عمل مساعدا للجهاز الفني موسم 2019/ 2020  مع المدرب المصري محمد عبد العظيم، وحصلآ على بطولتي  الدروي و الكأس، بالإضافة إلى صدارة الدوري موسم 2020/2021 و وصول الفريق إلى نصف نهائي الكأس وصدارة مجموعته في كأس الإتحاد الآسيوي، قبل أن يتم الغاء الموسم الكروي بسبب جائحة كورونا في عمان انذاك .

ويتمتع المدرب عمار الزريقي بالخبرة والامكانيات خلال مسيرته التدريبه على المستوى المحلي و الاسيوي، إذ تجعله موهلا لقيادة الفرق الى منصات التتويج، حيث عمل مع المدرب محمود الحديد موخرا في النادي الفيصلي، وحققان بطولتي كأس الأردن 2021  و درع الإتحاد في الموسم الكروي الحالي،وسط ظروف صعبة مر بها النادي الفيصلي من مشاكل مالية و إدارية وغيرها.

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من تتويج الكابتن عمار بالدوري العماني موسم 2019
IMG 20220626 WA0197 - وطنا نيوز
الكابتن عمار الزريقي مع نادي ظفار موسم 2020

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