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الفيصلي يقيم معسكر بالعقبة و رفع الحجز بشكل رسمي

منذ 22 ثانية
الفيصلي يقيم معسكر بالعقبة و رفع الحجز بشكل رسمي

وطنا اليوم  _ قال رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي جهاد قطيشات، إن اعتلاء فريق الكرة لقمة دوري أندية المحترفين هو المكان الحقيقي له، والذي اعتاد عليه، وهو أيضا مستحق في هذه المرحلة، الذي اثبت فيها أبطال الفريق والجهاز الفني انهم على قدر كبير من تحمل المسؤولية، وقادرين على مواصلة المسيرة المظفرة وصولا إلى التتويج باللقب الـ 35.

وأضاف قطيشات “جميل جدا أن يتناسب الفوز الثمين الذي حققه الفيصلي على الوحدات في قمة لقاءات الكرة الأردنية، مع غمرة احتفالات النادي بالعيد التسعين، وأن الفوز جاء في وقت تتطلع فيه أسرة النادي لاستكمال مسيرة حصد البطولات المحلية واغلاها دوري المحترفين، وهذا يعتمد بالدرجة الأولى على عزيمة واصرار اللاعبين والجهاز الفني الذين نثق بقدراتهم الفنية وخبراتهم الطويلة، وعلى جماهير النادي التي اثبتت اخلاصها وحبها للنادي، وما وقوفها خلف الفريق في المباراة أمام الوحدات لدليل على عشقها للزعيم”.

فيفا يرفع العقوبة رسميا

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة التي تخص الفريق ومشواره في دوري المحترفين، وخصوصا الفترة المسوح بها لقيد وتسجيل اللاعبين بين مرحلتي الذهاب الإياب، قال قطيشات “الحمد لله قرر الاتحاد الدولي “فيفا” رفع عقوبة الحرمان من تسجيل اللاعبين بشكل رسمي، وقد تبلغنا بهذا القرار قبل أيام، والنادي يتطلع إليه بأهمية بالغة في المرحلة المقبلة، بعد أن أنهى كافة القضايا المالية التي كانت تقف عثرة أمامه وجعلت الاتحادين الدولي والأردني يتخذان قرارا بحرمان النادي من تسجيل اللاعبين، حيث سارعت الهيئة الإدارية إلى تسديد قيمة القضية التي رفعها المدرب التونسي شهاب الليلي، وكذلك القضية التي تتعلق باللاعب اللبناني هلال الحلوة، لدى الاتحاد الدولي، وفي ذات الوقت كان لزاما علينا إنهاء القضايا لدى الاتحاد الأردني، حيث تم إنهاء قضية النادي العربي، وبالتالي السماح للنادي بتسجيل اللاعبين محليا ودوليا حسب المواعيد المحددة لذلك.

وأكد قطيشات أن مسألة تحديد هوية اللاعبين الذين سيتعاقد معهم النادي في المرحلة المقبلة، أو اللاعبين الذين سيغادرون قائمة الفريق الحالية، تعود بشكل كامل إلى الجهاز الفني الذي يعتبر صاحب الصلاحية المطلقة في هذا الشأن، والهيئة الإدارية ينحصر عملها في تنفيذ طلبات واحتياجات الجهاز الفني والفريق.

الى ذلك، انهت الهيئة الإدارية الترتيبات المتعلقة برحيل الفريق إلى مدينة العقبة، وذلك لخوض المباراة المقررة أمام فريق شباب العقبة يوم السبت المقبل ضمن لقاءات الجولة التاسعة، حيث سيقيم الفريق هناك معسكرا تدريبيا يبدأ اعتبارا من يوم الخميس المقبل.

وينتظر أن تشهد الساعات المقبلة اتفاقا بين إدارتي الفيصلي والعقبة على تحديد نسبة الحضور الجماهيري للفريقين، حيث يأمل الفيصلي أن توافق إدارة العقبة على زيادة نسبة الـ 25 % المخصصة لجمهور فريقها، والذي يتوقع أن يزحف إلى العقبة بأعداد كبيرة للوقوف خلف الفريق ومؤازرته في هذه المباراة التي تعتبر مهمة، ويسعى من خلالها “الأزرق” إلى تحقيق الفوز الذي يعزز من صدارته للترتيب العام.

وكانت إدارة نادي شباب العقبة قررت تخفيض اسعار بطاقات الدخول على ملعبها “البيتي” في مباريات الفريق المقبلة، حيث أصبح سعر بطاقة الدرجة الأولى 5 دنانير، والدرجة الثانية 3 دنانير، والدرجة الخاصة 20 دينارا.


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