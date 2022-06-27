بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

تحذير جديد من الأوراق المالية حول شركات البورصات

منذ 3 دقائق
تحذير جديد من الأوراق المالية حول شركات البورصات

وطنا اليوم:جددت هيئة الأوراق المالية تحذيراتها، من التعامل مع شركات غير مرخصة تدعي بأنها تعمل في مجال البورصات العالمية وتوهم المواطنين بإمكانية حصولهم على أرباح مضمونة.
يأتي ذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على حماية المستثمرين كإجراء وقائي يحفظهم من الوقوع ضحية لأي ممارسات غير مشروعة، وتفعيلاً لقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017، الذي حصر ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير بشركات الخدمات المالية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية وبالبنوك، إضافة إلى التوعية بأحكام التعليمات الصادرة عنها وبأحكام القانون الذي رتب عقوبات على من يمارس التعامل بالبورصات الأجنبية أو يتوسط بها لصالح الغير دون ترخيص تتمثل بالحبس وبغرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف دينار.
وتدعو الهيئة المواطنين مجدداً إلى ضرورة تحري الدقة وأخذ الحيطة والحذر عند الاستثمار في هذه الأسواق أو من الوقوع ضحية للأوهام من غير المرخصين، كما تدعوهم إلى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة لمعرفة الشركات المرخصة وسجلها المهني.
وتبدي الهيئة استعدادها وترحيبها لاستقبال المراجعين للاستفسار عن أي معلومات حول تلك الشركات أو الأشخاص، وبالإمكان الاطلاع على قائمة الشركات المرخصة للتعامل في البورصات الأجنبية عبر زيارة الموقع الإلكتروني، ومنه إلى صفحة الخدمات ومنها إلى الترخيص وتظهر عبرها قائمة (المرخصون للتعامل في البورصات الأجنبية).
وحمايةً للمستثمر من الاحتيال، أصدرت الهيئة تعليمات لتنظيم وضبط التعامل في البورصات الأجنبية في ضوء صدور قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية لعام 2017، حيث تم بموجب التعليمات تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات والأفراد الذين يرغبون بتقديم خدمات مالية تتعلق بالتعامل في البورصات الأجنبية، كما تم تحديد واجبات الشركة المرخصة تجاه عملائها، وما يتوجب أن تتضمنه الاتفاقية بين الشركة وعملائها.
وألزمت الهيئة الشركات بتزويد عملائها بنشرة إرشادية عند توقيع الاتفاقية تتضمن تعريف المستثمر بطبيعة الاستثمار في البورصات الأجنبية ومخاطره وضرورة التأكد من تسجيل الملكية.
وأخطرت الهيئة الجهات المختصة من وزارة الداخلية، ووزارة السياحة والآثار، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، بضرورة مخاطبة الجهات الخاضعة لرقابتها من فنادق وأماكن عامة ومواقع إلكترونية ومؤسسات إنتاج ودعاية وإعلان وما إلى ذلك، للتعاون مع الهيئة، بعدم السماح للجهات غير المرخصة من الهيئة بعقد الفعاليات والإعلانات الترويجية وإنتاجها وبثها وتوزيعها وعرضها حول التعامل في البورصات الأجنبية وحصر ذلك بالشركات المرخصة من قبل الهيئة فقط. ويتم تحديث قائمة بأسماء الشركات المرخص لها على الموقع الإلكتروني للهيئة وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها باستمرار


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

14:05

الفيصلي يقيم معسكر بالعقبة و رفع الحجز بشكل رسمي

13:56

الركود التضخُّمي والحاجة إلى مقاربات علاجية جديدة 

13:30

اعتداء بالضرب على طبيب في إحدى مستشفيات إربد نتيجة عدم السماح لمرافق بدخول غرفة التوليد

13:01

العالم اليوم

12:59

وفاتان بحادث سير مروع في العاصمة عمّان

12:54

الفايز : الاردن يقوم باجراء اصلاحات شامله اقتصادية وسياسية

12:47

فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق في الرمثا

12:44

غرامة مالية بحق فلسطيني بسبب رفضه تعليم اللغة العربية لشرطي من الاحتلال

12:35

روسيا تتخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى منذ 1918.. ووزير ماليتها يهدد

12:35

الغذاء والدواء: فحص187 ألف عينة لمواد غذائية ودوائية ومستلزمات طبية

12:26

ضبط اعتداءات كبيرة على المياه في الكرك وجرش

12:23

عاجل – إدارية النواب توصي بتحويل ملف تعيينات بالغذاء والدواء إلى مكافحة الفساد

12:19

مصدر : القاتل فاوض رجال الأمن ما يقارب النصف الساعة وطلب شرب الماء

12:10

تعديلات على مناهج دراسية من الصف الأول للتوجيهي

12:05

محافظ الزرقاء يرعى تخريج رياديي برنامج “انهض”

11:52

العمل تفتح باب استقدام عاملات منازل من “ميانمار”

11:45

زعماء “السبع” يسخرون من بوتين وهو عاري الصدر

11:39

“ناتو” شرق أوسطي: تقدير موقف

11:38

ارتفاع إيرادات مشغلي الهواتف المتنقلة في الأردن

11:34

الخصاونة يستنكرون الاعتداء على ابنهم الطبيب

11:10

مذكرة تفاهم بين جامعتي عمان الاهلية وسرت الليبية

11:08

طعن شاب بمشاجرة جماعية بالأغوار الشمالية

11:03

مفتي المملكة: تحري هلال ذي الحجة مساء الأربعاء المقبل

10:54

ما هي الأعمال التي يسمح لزوج المواطنة السعودية العمل فيها بالمملكة

10:44

وزير التربية ينفي حقن طالبة اردنية بإبرة مخدرة

10:15

محلات في إربد تبيع ألعابًا بلون علم المثليين

10:06

%9 نسبة انخفاض قضايا المخدرات في الأردن

10:01

صناعة الاردن تنفي قيام شركات ألبان محلية برفع أسعارها

09:53

وزير التربية: سنتعامل مع قرار حل مجلس نقابة المعلمين وفق القانون

09:49

فلكيا.. عيد الأضحى 9 تموز القادم

09:40

اضراب مفتوح لكافة انماط النقل احتجاجا على رفع اسعار المحروقات

09:35

القرالة: وزارة الصحة تعاني من نقص الأطباء

09:30

الاحتلال يشرع بتسجيل أراض حول المسجد الأقصى بملكية يهود

09:24

وفيات الاثنين 27-6-2022

09:21

شاهين : أسعار السيارات الكهربائية في الأردن مرشحة للارتفاع بشكل كبير

06:35

ماذا قال الناطق باسم الامن العام بعد انتحار قاتل أيمان ؟

03:54

الامن العام : وفاة قاتل الفتاة متاثرا باصابته بعد اطلاقه النار على نفسه

03:38

العطلة الصيفية ٣ أشهر فراغ قاتل للأطفال والمراهقين

01:17

محافظ البلقاء يناقش الواقع السياحي مع شبان وشابات من السلط

01:13

رصاص وبلطات وسكاكين وقبضات

23:04

سقوف سعرية على النفط الروسي ماذا تعني

22:57

تفاصيل اللحظات الاخيرة لقاتل الطالبة ايمان

20:40

شاهد صور العملية الامنية لاعتقال قاتل طالبة التطبيقية في بلعما

20:33

السياحة تنظم دورة تدريبية لرفع قدرات لجان الرقابة والتفتيش بالقطاع السياحي

20:32

مطالبة نيابية بزيادة رواتب الموظفين بسبب التضخم

20:28

كناكرية: حل مجلس نقابة المعلمين لا يقبل الطعن

20:23

العسعس: لا تغيير على ضريبة تسجيل الاراضي والتخمين

19:54

الأمن : تحديد مكان قاتل الفتاة ولدى محاصرته اقدم على اطلاق النار على نفسه

وفيات

وفيات الاثنين 27-6-2022الموت يغيب إمام مسجد القبلتين في المدينة المنورةوفيات الأحد 26-6-2022السفير السابق الشيخ تركي حديثة الخريشا في ذمة اللهوفيات الخميس 23-6-2022