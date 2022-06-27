فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق في الرمثا

وطنا اليوم:تعتزم شركة كهرباء إربد إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي، الثلاثاء عن مناطق محدودة في لواء الرمثا.

وقالت الشركة في بلاغ لمتصرفية الرمثا، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي لغايات الصيانة وتحسين جودة الخدمات وتقليل عدد الانقطاعات المبرمجة وغير المبرمجة.

ولفتت إلى أن الفصل سيمتد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء إذ يشمل بلدات الشجرة، ذنيبة، وعمراوة.