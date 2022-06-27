بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

غرامة مالية بحق فلسطيني بسبب رفضه تعليم اللغة العربية لشرطي من الاحتلال

منذ 42 ثانية
غرامة مالية بحق فلسطيني بسبب رفضه تعليم اللغة العربية لشرطي من الاحتلال

وطنا اليوم:أصدرت محكمة إسرائيلية، قرارا بفرض غرامة مالية بحق معلم من الداخل الفلسطيني المحتل، كتعويض لشرطي من الاحتلال بقيمة 15 ألف شاقل.
وقال المعلم سليمان أبو صعلوك، إن شرطة الاحتلال رفعت ضده دعوى تعويض بسبب رفضه تعليم اللغة العربية لشرطي من الاحتلال يخدم في منطقة القدس المحتلة، متهمة إياه بـ”التمييز العنصري”.
وأضاف أبو صعلوك: رفضت الاستجابة لطلبة بتعليمه اللغة العربية المحكية عبر الزوم.
وأوضح، أن شرطي الاحتلال كان قد سجل له مكالمة هاتفية استند فيها إلى جملة قالها المعلم وهي: “آسف أنا لا أعلّم رجال شرطة ولا اتعامل معهم”.
وقال أبو صعلوك، إنه “يحق لشرطة الاحتلال قمع الفلسطينيين وإهانتهم، وتكسير أيديهم وأرجلهم وأسنانهم، وأن يدوسوا رقبتك وأن يشتموك بأقذر الشتائم وأن يمارسوا كل أحقادهم وعنصريتهم ضد الفلسطيني، أما الفلسطيني فلا يحق له حتى رفض تقديم خدمة”.
وبالمقابل، أطلق نشطاء، حملة تضامنية مع المدرس سليمان أبو صعلوك، لجمع المبلغ الذي بلغت قيمته 15 ألف شاقل.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

12:35

روسيا تتخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى منذ 1918.. ووزير ماليتها يهدد

12:35

الغذاء والدواء: فحص187 ألف عينة لمواد غذائية ودوائية ومستلزمات طبية

12:26

ضبط اعتداءات كبيرة على المياه في الكرك وجرش

12:23

عاجل – إدارية النواب توصي بتحويل ملف تعيينات بالغذاء والدواء إلى مكافحة الفساد

12:19

مصدر : القاتل فاوض رجال الأمن ما يقارب النصف الساعة وطلب شرب الماء

12:10

تعديلات على مناهج دراسية من الصف الأول للتوجيهي

12:05

محافظ الزرقاء يرعى تخريج رياديي برنامج “انهض”

11:52

العمل تفتح باب استقدام عاملات منازل من “ميانمار”

11:45

زعماء “السبع” يسخرون من بوتين وهو عاري الصدر

11:39

“ناتو” شرق أوسطي: تقدير موقف

11:38

ارتفاع إيرادات مشغلي الهواتف المتنقلة في الأردن

11:34

الخصاونة يستنكرون الاعتداء على ابنهم الطبيب

11:15

فتح باب التجنيد بالقوات المسلحة للبلقاء والكرك

11:10

مذكرة تفاهم بين جامعتي عمان الاهلية وسرت الليبية

11:08

طعن شاب بمشاجرة جماعية بالأغوار الشمالية

11:03

مفتي المملكة: تحري هلال ذي الحجة مساء الأربعاء المقبل

10:54

ما هي الأعمال التي يسمح لزوج المواطنة السعودية العمل فيها بالمملكة

10:44

وزير التربية ينفي حقن طالبة اردنية بإبرة مخدرة

10:15

محلات في إربد تبيع ألعابًا بلون علم المثليين

10:06

%9 نسبة انخفاض قضايا المخدرات في الأردن

10:01

صناعة الاردن تنفي قيام شركات ألبان محلية برفع أسعارها

09:53

وزير التربية: سنتعامل مع قرار حل مجلس نقابة المعلمين وفق القانون

09:49

فلكيا.. عيد الأضحى 9 تموز القادم

09:40

اضراب مفتوح لكافة انماط النقل احتجاجا على رفع اسعار المحروقات

09:35

القرالة: وزارة الصحة تعاني من نقص الأطباء

09:30

الاحتلال يشرع بتسجيل أراض حول المسجد الأقصى بملكية يهود

09:24

وفيات الاثنين 27-6-2022

09:21

شاهين : أسعار السيارات الكهربائية في الأردن مرشحة للارتفاع بشكل كبير

06:35

ماذا قال الناطق باسم الامن العام بعد انتحار قاتل أيمان ؟

03:54

الامن العام : وفاة قاتل الفتاة متاثرا باصابته بعد اطلاقه النار على نفسه

03:38

العطلة الصيفية ٣ أشهر فراغ قاتل للأطفال والمراهقين

01:17

محافظ البلقاء يناقش الواقع السياحي مع شبان وشابات من السلط

01:13

رصاص وبلطات وسكاكين وقبضات

23:04

سقوف سعرية على النفط الروسي ماذا تعني

22:57

تفاصيل اللحظات الاخيرة لقاتل الطالبة ايمان

20:40

شاهد صور العملية الامنية لاعتقال قاتل طالبة التطبيقية في بلعما

20:33

السياحة تنظم دورة تدريبية لرفع قدرات لجان الرقابة والتفتيش بالقطاع السياحي

20:32

مطالبة نيابية بزيادة رواتب الموظفين بسبب التضخم

20:28

كناكرية: حل مجلس نقابة المعلمين لا يقبل الطعن

20:23

العسعس: لا تغيير على ضريبة تسجيل الاراضي والتخمين

19:54

الأمن : تحديد مكان قاتل الفتاة ولدى محاصرته اقدم على اطلاق النار على نفسه

19:45

منحة بريطانية للأردن بقيمة 50.2 مليون جنيه استرليني

19:37

الأمن يحقق بشكوى طالبة تعرضت للاعتداء من أخريات

19:31

الشمالي يبرر ارتفاع أسعار السلع الأساسية محليًا

19:28

يوم توعوي حول مرض السيلياك في مستشفى الجامعة الأردنية

19:25

البنك المركزي يتوقع انخفاض التضخم دون 3% العام القادم

19:22

تقرير كورونا الأسبوعي: 881 إصابة جديدة ولا وفيات

18:52

بحث معيقات تواجه أعمال المخلصين والمستثمرين في المنطقة الحرة

وفيات

وفيات الاثنين 27-6-2022الموت يغيب إمام مسجد القبلتين في المدينة المنورةوفيات الأحد 26-6-2022السفير السابق الشيخ تركي حديثة الخريشا في ذمة اللهوفيات الخميس 23-6-2022