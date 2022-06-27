غرامة مالية بحق فلسطيني بسبب رفضه تعليم اللغة العربية لشرطي من الاحتلال

وطنا اليوم:أصدرت محكمة إسرائيلية، قرارا بفرض غرامة مالية بحق معلم من الداخل الفلسطيني المحتل، كتعويض لشرطي من الاحتلال بقيمة 15 ألف شاقل.

وقال المعلم سليمان أبو صعلوك، إن شرطة الاحتلال رفعت ضده دعوى تعويض بسبب رفضه تعليم اللغة العربية لشرطي من الاحتلال يخدم في منطقة القدس المحتلة، متهمة إياه بـ”التمييز العنصري”.

وأضاف أبو صعلوك: رفضت الاستجابة لطلبة بتعليمه اللغة العربية المحكية عبر الزوم.

وأوضح، أن شرطي الاحتلال كان قد سجل له مكالمة هاتفية استند فيها إلى جملة قالها المعلم وهي: “آسف أنا لا أعلّم رجال شرطة ولا اتعامل معهم”.

وقال أبو صعلوك، إنه “يحق لشرطة الاحتلال قمع الفلسطينيين وإهانتهم، وتكسير أيديهم وأرجلهم وأسنانهم، وأن يدوسوا رقبتك وأن يشتموك بأقذر الشتائم وأن يمارسوا كل أحقادهم وعنصريتهم ضد الفلسطيني، أما الفلسطيني فلا يحق له حتى رفض تقديم خدمة”.

وبالمقابل، أطلق نشطاء، حملة تضامنية مع المدرس سليمان أبو صعلوك، لجمع المبلغ الذي بلغت قيمته 15 ألف شاقل.