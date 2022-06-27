زعماء “السبع” يسخرون من بوتين وهو عاري الصدر

وطنا اليوم:سخر زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حديث بينهم في القمة التي عقدت في ألمانيا الأحد.

وأثناء جلوس الزعماء بملابسهم الرسمية، على طاولة الاجتماعي، تساءل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فيما إذا كان عليهم خلع ستراتهم وما تحتها من ثياب.

وقال جونسون “يجب أن نظهر أننا أشد بأسا من بوتين” وهو ما أثار ضحك المشاركين، في حين علق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالقول بصوت مرتفع “ركوب الخيل بصدر عار” في إشارة إلى صورة بوتين الشهيرة التي التقطت له عام 2009 وهو يركب حصانا وهو عاري الصدر.

وردت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقول “أوه، نعم… ركوب الخيل هو الأفضل”.

ويتفاخر بوتين بمظهره الرياضي والتقطت له عدة مرات صور وهو عاري الصدر ونشرتها وسائل إعلام روسية رسمية، وكانت إحداها وهو يمتطي حصانا ويضع نظارات شمسية وسلسلة ذهبية وبصدر عار وبنطال مموه.