%9 نسبة انخفاض قضايا المخدرات في الأردن

وطنا اليوم:قال مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة، الأحد، إن نسبة قضايا المخدرات انخفضت 9% منذ بداية العام الحالي وحتى 26/6/2022 مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وأوضح القضاة، أنه تم التعامل مع 8489 قضية مخدرات، منها 2490 قضية تتعلق بالاتجار والترويج، ونحو 6000 قضية تعاطي منذ مطلع العام الحالي.

وأضاف أن عدد القضايا الخاصة في المخدرات في العام الماضي بلغت 19122، منها 4858 قضية إتجار، و14264 قضية تعاطي.