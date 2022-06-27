صناعة الاردن تنفي قيام شركات ألبان محلية برفع أسعارها

وطنا اليوم:نفى ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة صناعة الاردن محمد الجيطان قيام شركات البان محلية برفع اسعارها، مشيرا الى ان المعلومات التي تدور حول هذا الموضوع غير دقيقة.

وأكد في تصريح الى ان شركات الالبان تقوم بعمل عروض على الالبان في المراكز التجارية لتراجع الطلب عليها خلال الفترة الحالية، مؤكدا على ان الشركات ملتزمة بالاسعار الحالية ولا يوجد نية لرفعها مستقبلا مراعاة لظروف المواطنين الاقتصادية.

ويشار الى ان وزارة الصناعة والتجارة اتفقت مع مصانع الالبان في عام 2019 بوضع قائمة أسعار استرشادية محددة بحيث يتراوح سعر الكليو بين 1.20 دينار و1.25 دينار/كغم للمستهلك