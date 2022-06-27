شاهين : أسعار السيارات الكهربائية في الأردن مرشحة للارتفاع بشكل كبير

وطنا اليوم:قال عضو مجلس إدارة وكلاء السيارات وقطع الغيار محمد شاهين، الاثنين، إن أسعار السيارات الكهربائية وقطع غيارها في الأردن مرشحة للارتفاع بشكل كبير خلال السنوات القادمة.

وأضاف، أن السيارات الكهربائية بحاجة إلى بنية تحتية تسهل من عملها في الأردن، وهذا قد يبطئ من عملية التحول نحو المركبات الكهربائية لدينا، مبينا أن جزء كبير من دول الاتحاد أوروبا بدأت بالتوجه نحو المركبات الكهربائية.

وعزا شاهين ارتفاع أسعار قطع السيارات حاليا إلى ارتفاع كلف الشحن وتعطل سلاسل الإمداد، إضافة إلى توجه قطاع الإنتاج من الإلكترونيات والتحول نحو قطاعات أخرى.

ولفت إلى أن مصادر قطع الغيار السيارات في الأردن ودول الاتحاد الاتحاد الأوروبي هي الصين، حيث تعتبر الأخيرة أكبر مصدر لقطع غيار السيارات في العالم