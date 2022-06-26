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محافظ البلقاء يناقش الواقع السياحي مع شبان وشابات من السلط

منذ دقيقة واحدة
محافظ البلقاء يناقش الواقع السياحي مع شبان وشابات من السلط

وطنا اليوم – استقبل محافظ البلقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، اليوم الأحد، مجموعة ناشطين من أبناء مدينة السلط، لمناقشة سبل خدمة القطاع السياحي في المدينة والمحافظة ككل.

وطرح المشاركون في الاجتماع، عددا من الملاحظات التي تحتاج إلى إعادة نظر أو تطوير، مثلما طرحوا أفكارا لمشاريع ريادية من شأنها استغلال القيمة الدينية والتاريخية والأثرية لمدينة السلط ومحافظة البلقاء.

وتحدثوا كذلك عن أهمية التشبيك بين القطاعين الخاص والعام، وتأهيل البنية التحتية، وإزالة كل المظاهر التي تشوه المشهد الحضاري، والمضي بفكرة المسارات السياحية، والسعي لإطالة مدة تواجد السياح، وتكثيف جهود الترويج، بالإضافة إلى العديد من الأفكار والطروحات التي من شأنها النهوض بواقع القطاع السياحي، وتوفير فرص عمل.

من جهته، عبر أبو قاعود، عن فخره بجهود وحرص أبناء المجتمع المحلي في مدينة السلط، على المضي في كل ما من شأنه أن يرتقي بالمدينة والمحافظة، لا سيما فيما يخص القطاع السياحي الذي يحظى بأهمية استثنائية، لما تشكله الأماكن السياحية من قيمة عالية يجب استغلالها على أكمل وجه.

وأثنى أبو قاعود على ما طرحه الحضور من قضايا وأفكار، حيث وعد بمتابعتها والعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما أشار إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل، عقد اجتماع موسع يضم الناشطين، والمسؤولين في مختلف الجهات المعنية، للتعمق أكثر في واقع القطاع السياحي، ورفع سوية التنسيق والتشاور بين الجميع.

وحضر اللقاء، الناشط الاجتماعي وائل عربيات، والدكتور حازم النسور، والمهندسة كريستين نصر، والدكتور مثقال عربيات، والدكتور أحمد خليفات، ومحمد العناسوة، والشابات مرح المصري، وبلقيس العبادي، وسيلينا العمري.


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