الأمن يحقق بشكوى طالبة تعرضت للاعتداء من أخريات

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام فرع أحداث شرق العاصمة يحقق بشكوى تقدمت بها طالبة داخل إحدى المدارس بتعرضها للاعتداء والتربيط من قبل طالبات أُخريات؛ للوقوف على ملابسات الحادثة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، حيث إن حالة الطالبة الصحية حسنة وما زال التحقيق جارياً.

واهاب بالجميع عدم تداول معلومات مغلوطة بدأ تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الحادثة والتي وقعت بين طالبات احداث داخل اسوار المدرسة ويتم التعامل معهن وفق الاصول المتبعة والتي تراعي فئاتهم العمرية.