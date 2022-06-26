الشمالي يبرر ارتفاع أسعار السلع الأساسية محليًا

وطنا اليوم:برر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ارتفاع الأسعار للمواد الأساسية محليا بنتيجة عدم التعافي عالميا من جراء جائحة كورونا فضلا عن الحرب الروسية الاوكرانية والتغير المناخي وارتفاع الطلب عليها من الصين والهند فضلا عن ارتفاع كلف الشحن والنقل.

وشدد خلال لقاء نيابي، الأحد، أنه لن يتم رفع أسعار مادة الخبز حتى نهاية العام الحالي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إنشاء شركة لزراعة مادة القمح من صندوق استئمار أموال الضمان لإنتاج 70 الف طن من هذه المادة