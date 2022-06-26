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تقرير كورونا الأسبوعي: 881 إصابة جديدة ولا وفيات

منذ 5 دقائق
تقرير كورونا الأسبوعي: 881 إصابة جديدة ولا وفيات

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 881 إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الوبائي رقم 25، الممتد من 18 إلى 24 حزيران الحالي، مقارنة مع 642 إصابة للأسبوع الوبائي 24 السابق، بارتفاع حوالي 37 بالمئة.
وبينت الوزارة في الملخص الأسبوعي الذي وصل إلى وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أنه لم تسجل أية حالة وفاة خلال الأسبوع 25، للأسبوع الثالث على التوالي.

وبلغ عدد فحوصات (بي سي آر) التي أجريت خلال الأسبوع 13127 فحصا مقارنة مع 11694 فحصا خلال الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 12 بالمئة، بينما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 6.7 بالمئة، مقارنة مع 5.4 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي السابق.
وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 4 حالات، مقارنة مع 5 خلال الأسبوع رقم 24 السابق، موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغت 703 حالات، مقارنة مع 502 حالة خلال الأسبوع السابق، بارتفاع حوالي 39 بالمئة.
وحول ملف التطعيم، بينت الوزارة أن عدد الجرعات التي جرى إعطاؤها خلال الأسبوع 25 بلغت للجرعة الأولى 3323 جرعة مقارنة مع 3219 خلال الأسبوع السابق، وللجرعة الثانية 6473 مقارنة مع 7255، وللجرعة الثالثة 1330 مقارنة مع 1763، حيث بلغ المجموع 11126 جرعة مقارنة مع 12237 خلال الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض حوالي 9 بالمئة عن الأسبوع السابق.
وبلغ المجموع الكلي لمتلقي الجرعة الأولى 4801379 شخصا بنسبة 75 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، ومتلقي الجرعة الثانية 4534574 شخصا بنسبة 71 بالمئة من الفئة المستهدفة 18سنة فما فوق، وللجرعة الثالثة 665539 شخصا.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى في الفئة العمرية من 12-17 عاما بلغ 237012 شخصا بنسبة 25 بالمئة، والجرعة الثانية 200124 شخصا بنسبة 20 بالمئة، أما التطعيم في الفئة العمرية من 5-11 سنة فبلغت للجرعة الأولى 262 شخصا، وللجرعة الثانية 188شخصا


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