“التربية” توضح حول حادثة الاعتداء على طالبة من قبل زميلاتها بطريقة وحشية

وطنا اليوم _ أكد مصدر لـ”وطنا اليوم “،أن مديرية التربية التي تتبع لها احدى المدارس في العاصمة عمان،والتي تعرضت فيها طالبة للاعتداء من قبل زميلاتها تتابع باهتمام ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي عن الحادثة .

وقال المصدر أن المديرية تتابع الموضوع للوقوف على تفاصيله وإنزال أشد العقوبات بحق من قام بالفعل في حال ثبت صحة ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

ودعا المصدر وسائل الاعلام بالتأني في نشر الأخبار حول الحادثة تجنبا للتهويل،سيما ان المجتمع الأردني حالياً يمر بأزمات عديدة ،ومشيراً إلى أن التصريح حول الحادثة سيكون واقعياً وشفافاً.

وكان ناشطوا موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تداولوا منشورا يؤكد وقوع حادثة اعتداء على طالبة ولأكثر من مرة بشكل وحشي.