بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

قاتل نيرة أمام المحكمة: هددتني بالقتل وكنت أنفق عليها وامها السبب

منذ دقيقتين
قاتل نيرة أمام المحكمة: هددتني بالقتل وكنت أنفق عليها وامها السبب

وطنا اليوم:في اعترافاته أمام المحكمة، فجَّر قاتل نيرة أشرف مفاجأة من العيار الثقيل، حيث اتهم الضحية بأنها هددته بالقتل، رغم ارتباطهما لمدة عام، ورغم أنه كان ينفق عليها، بعدما اشتكت له من معاملة أسرتها السيئة لها.
وأوضح الطالب، محمد عادل، المتهم بذبح زميلته أمام باب الجامعة في أولى جلسات محاكمته بالقتل، أن الفتاة هددته بأنه لو طلب منها استعادة ما أنفقه عليها ستتهمه بالتعرض لها وإيذائها، مضيفاً أنه حاول الحديث معها مجدداً لحل وتسوية الخلافات بينهما لكنها صدته وطالبته بالابتعاد.
ووجه المتهم اللوم لأسرة المجني عليها، وقال في أقواله أمام محكمة جنايات المنصور الدائرة الرابعة التي تنظر القضية، “المفروض أمها هي من تسأل عن الأمر وايه اللي وصل علاقتها لكدا، واسألوا أمها عن كل دا”.
وقال في اعترافاته إنه كان ينفق عليها، وإنها كانت تحكي له مشكلات بينها وبين والديها، وإنهما على علم بقصة حبّهما، وتابع: “لكن عندما ذهبت مرة لمنزلها اكتشفت أن أسرتها لا تعلم شيئاً عن القصة”.
وأكمل: “كنت بصرف عليها مش مخليها عايزة حاجة، إلا أنها اتصلت بي وهددتني بفضحي والاستعانة برجالة للتعدي عليّ”.
وتابع: “نيرة هددتني كثيراً في مكالمة استمرت ساعة، وأهلي رفضوا قصتنا، وأصبت بالصدمة، وقررت رد الشتائم من خلال إيميل جديد بعدما عملت لي بلوك في كل حاجة عندها”.
وأضاف: “كنا أنا وهي متفقين على الخطوبة.. وكانت بتقول إن أهلها عارفين.. وكل ده كان متسجل في محادثات بيني وبينها، بعد فترة من الارتباط اتضح أنها كانت وخداني مرحلة في حياتها عشان توصل لحاجات معينة.. لما وصلت للحاجات دي سابتني”.
وقال القاتل إن أسرة الطالبة أجبرته على توقيع إيصالات أمانة بواسطة “بلطجية” داخل منزل الطالبة.
وتابع المتهم أن الأمن الخاص بالجامعة حقق معه بعد الامتحانات بسبب شكوى نيرة بالتعرض لها في وقت سابق، واقتنع الأمن بروايته وتأكد من عدم إزعاجه لها.

ارتباطهما مجرد “مرحلة”
وأضاف المتهم أمام المحكمة أنه وبعد فترة من الارتباط بها اكتشف أنها تعتبره مجرد “مرحلة” في حياتها، وبعد الوصول لما تريده وتحقيق رغبتها في العمل كـ”موديل” أو عارضة أزياء ستتركه وتتخلى عنه وترتبط بآخر.
وأشار إلى أن أسرة نيرة هددته بإرسال بلطجية لإيذائه، رغم سابق اتفاقه مع والدها من قبل على تسوية الخلافات وإعادة العلاقة، متهماً والدة نيرة بالتسبب في كل تلك المشكلات والأزمات بينهما.
وأكمل المتهم أنه وبعد تهديد نيرة له بأنها ستكون سبباً في إحالته للنيابة إذا لم يبتعد عنها رد عليها بالقول إنه سيكون في النيابة بالفعل، ولكن مقابل شيء فعله، مضيفاً أنه اشترى سكينا للدفاع عن نفسه قبل الحادث بثلاثة أيام، وظل محتفظاً بها حتى وقت الحادث للدفاع عن نفسه، في حالة إذا ما نفذت أسرة نيرة تهديدها وأرسلت بلطجية لإيذائه.

تهمة القتل العمد
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة نيرة عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيَّت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها بها عدة طعنات، ونحرها قاصداً إزهاق روحها.
وأقامت النيابة الدليل ضد المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا، منهم طلاب وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، حيث أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكاب الجريمة، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها، اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها.
وأكد ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده.
وشهدت الجلسة وقبل بدء المحاكمة صراخاً وعويلاً من أسرة نيرة، التي اكتسى وجوه أفرادها بالحزن والألم لفقدان ابنتهم، مطالبين بالقصاص لها، ومعلنين رفضهم تلقي العزاء لحين تطبيق العدالة الناجزة بحق المتهم.
وأجلت محكمة جنايات المنصورة، محاكمة محمد عادل، المتهم بذبح الطالبة نيرة أشرف عبدالقادر، أمام الجامعة، إلى جلسة الثلاثاء المقبل بسبب عدم اطلاع محامي المتهم على القضية


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

16:35

عبر شراكة استراتيجية بين هيئة تنشيط السياحة وأومنيس ميديا

16:34

الأردن يستضيف النسخة الأولى من ملتقى “كلام مدينة” أكتوبر المقبل

16:28

تصدعات افقية وعامودية تهز اركان حزب إرادة…هل تفشل الفكرة قبل ولادتها؟

16:26

ما علاقة النائب زيد العتوم بـ ” السكوتر ” ؟

16:25

إحباط محاولة ذوي أسبقيات الاستيلاء على أموال عملاء في بنوك اردنية

16:16

رفقًا بالقوارير

16:13

طقس العرب ينصح بارتداء المعاطف ليلا

15:59

“حريات النواب” تدعو لتغليط العقوبة بمن يمس بأمن وسلامة المُجتمع

15:58

الملك يستقبل عباس ويبحثان العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

15:40

الجغبير يؤكد اهمية الصناعة الوطنية في استحداث فرص عمل للأردنيين

15:36

كابيتال بنك يدعم مبادرة تنظيف مياه خليج العقبة بالتعاون مع”ProjectSea”

15:34

بالتفاصيل .. اخر قرارات رئاسة الوزراء

15:33

بعد تسونامي الإستقالات بالحزب “إرادة” يلحق نفسه ويقدم أوراق تأسيسه

15:27

المناعسة: لا ممرات آمنة لمهربي المخدرات ومستورديها

15:12

أمانة عمان تحدد 11 موقعا لبيع وذبح الأضاحي

15:07

مكتبة شومان تصدر بيانا حول وجود كتاب أطفال يروج للشذوذ

14:58

تخريج أطفال روضة في بدلات رقص شرقي في العقبة

14:51

إحالة محافظين إلى التقاعد (أسماء)

14:37

تكريم الدكتور مهيدات ضمن شركاء مديرية الأمن العام في مكافحة آفة المخدرات

14:32

مقتل الطالبة الفلسطينية رنين سلعوس يهز نابلس

14:14

الموت يغيب إمام مسجد القبلتين في المدينة المنورة

14:11

الاعتداء على طبيب في أحد المستشفيات الخاصة بالكرك

13:57

قرار قضائي بوقف ملاحقة نقابة المعلمين عن كل الجرائم المسندة إليها

13:14

فريحات يسأل الحكومة عن عدد حالات الإعدام التي نفذت خلال السنوات الخمس الأخيرة

13:11

بدء سريان تعديلات قانون العقوبات السالبة للحرية

12:59

وزير الداخلية: 219 نزيلاً محكوماً بالإعدام في الأردن

12:54

الإعدام شنقا حتى الموت لقاتل طليقته في الأردن

12:49

تعميم لإلقاء القبض على قنصل فخري معتمد في الأردن

12:43

ألمانيا تستعين بموظفين أجانب مؤقتين لتخفيف نقص العاملين في المطارات

12:25

الزعبي: نقابة المهندسن في اخطر مراحلها وأزمة بصندوق التقاعد

12:20

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة ابنة شقيق الملك المؤسس

12:15

رفع أسعار الألبان في الأردن

12:05

بريطانيا وأمريكا واليابان وكندا تحظر واردات الذهب من روسيا

11:57

الملكية الأردنية: تأخر بعض الرحلات القادمة من أوروبا وشمال أمريكا

11:56

الفايز:لم يعد مقبول السكوت عن البعض

11:52

مايكرفون وطنا اليوم يرصد حديث جماهير الوحدات بعد مبارته التي خسر فيها امام الفيصلي

11:51

انطلاق تمرين الأسد المتأهب في أيلول بمشاركة 32 دولة

11:43

المسلماني: اللجان سبب البيروقراطيه والترهل الاداري

11:39

الفوسفات الأردنية ومجموعة منير سختيان يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لحامض الفوسفوريك النقي

11:37

تقرير حقوقي: اسرائيل تتغول في تطبيق نظام الابرتهايد والاضطهاد ضد الفلسطينيين

11:30

ماذا قال لاعبوا الفيصلي لمندوب وطنا اليوم عقب الفوز على الوحدات بالكلاسيكو

11:14

الغذاء والدواء تحذر من تناول أي دواء دون الرجوع إلى الطبيب

11:12

مقتل المهندسة لبنى تخلف صدمة وغضبا في صفوف الجاليتين الاردنية والفلسطينية بالامارات

11:01

الاتصالات توضح حقيقة كسب المال من تطبيق المشي

10:53

تجار الألبسة بين مطرقة الطرود وسندان البسطات

10:47

الخلايلة : الحافلات التي ستقل حجاج بيت الله الحرام ستكون (VIP)

10:38

فوضى عارمة في المطارات الأوروبية.. طوابير طويلة وفقدان أمتعة وإلغاء رحلات

10:37

بين خطرين: إيران وإسرائيل!

وفيات

الموت يغيب إمام مسجد القبلتين في المدينة المنورةوفيات الأحد 26-6-2022السفير السابق الشيخ تركي حديثة الخريشا في ذمة اللهوفيات الخميس 23-6-2022وفيات الاربعاء 22-6-2022