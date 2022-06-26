الأردن يستضيف النسخة الأولى من ملتقى “كلام مدينة” أكتوبر المقبل

عبر شراكة استراتيجية بين هيئة تنشيط السياحة وأومنيس ميديا

أكثر من 500 مؤثر ومختص يناقشون تطورات صناعة التسويق عبر المؤثرين

الأردن تستضيف النسخة الأولى من ملتقى “كلام مدينة” أكتوبر المقبل

وطنا اليوم:أعلنت هيئة تنشيط السياحة الأردنية عن دخولها في شراكة استراتيجية لاستضافة ملتقى المؤثرين العرب “كلام مدينة” في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذي تنظمه شركة أومنيس ميديا في شهر أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري الذي عقدته هيئة تنشيط السياحة مع أومنيس ميديا في مقر الهيئة في العاصمة عمان، وتم خلاله توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية من قبل عطوفة الدكتور عبدالرزاق عربيات، مدير عام هيئة تنشيط السياحة، والسيد فهد الذيب، الرئيس التنفيذي لشركة أومنيس ميديا.

وسيجمع الملتقى الذي يقام في الفترة بين 2-5 من شهر أكتوبر القادم أكثر من 500 مؤثر على شبكات التواصل الاجتماعي ومختص في صناعة التسويق عبر المؤثرين من مختلف دول الوطن العربي لاستعراض ومناقشة آخر وأهم التطورات في صناعة التأثير والتسويق عبر المؤثرين ويتضمن 6 جلسات نقاشية و6 ورش عمل بالإضافة إلى لقاءات يومية مع أبرز الشخصيات العربية المؤثرة وذلك للخروج بتوصيات وحلول للعديد من النقاط محل النقاش.

كما سيتضمن الملتقى جولة ميدانية لعدد من المرافق والوجهات السياحية في المملكة الأردنية الهاشمية، تلقي خلالها الهيئة الضوء على ما تمتاز به هذه الوجهات من إرث تاريخي وطبيعي وثقافي، وستكون مادة دسمة لمحتوى المؤثرين المشاركين في الملتقى وستحظى بتفاعل جمهور المؤثرين من مختلف الدول العربية.

وتعقيباً على الاتفاقية، قال الدكتور عبدالرزاق عربيات: “نسعد باستضافة المؤثرين العرب المشاركين في الملتقى في البحر الميت، إحدى أهم الوجهات السياحية على الصعيدين المحلي والدولي، وهو ما ينسجم مع استراتيجية الهيئة لسياحة المؤتمرات والمعارض والرامية إلى استضافة أهم الفعاليات والأحداث الإقليمية والعالمية، وتسخير هذه الفعاليات في الترويج للأردن وما تحتضنه من وجهات سياحية فريدة من نوعها”.

وأكد عربيات أن الملتقى سيقدم محتوى غني بالمعلومات والتجارب ضمن صناعة التسويق عبر المؤثرين من خلال ما سيقدمه المتحدثين والعارضين والمشاركين من أوراق عمل وعروض تقديمية وجلسات نقاشية ضمن العديد من المواضيع ذات الصلة، إلى جانب ما سيتولد عن الملتقى من تعاون مثمر وتبادل للخبرات فيما بين مختلف فئات الحضور من الداخل والخارج”.

من جهته قال فهد الذيب: “يسعدنا أن نطلق ملتقى المؤثرين بنسخته الأولى من المملكة الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، وأن تكون المملكة محط أنظار جميع المؤثرين والمختصين والمهتمين بقطاع التسويق عبر المؤثرين على الصعيد العربي”.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة أومنيس ميديا، الشركة المنظمة للملتقى: “يتميز الملتقى بكونه منصة مختصة بعالم المؤثرين العرب على اختلاف مستوياتهم وتخصصاتهم، وسيتم تقديمه بمحتوى عربي، وسيناقش العديد من المواضيع الهامة، إلى جانب التعرف على آخر التطورات وأهم تحديات هذه الصناعة من منظور المؤثر والعلامة التجارية والوكالة”.

الجدير بالذكر أن ملتقى المؤثرين العرب سيتم تنظيمه بشكل سنوي في واحدة من المدن العربية بهدف التعرف على آخر مستجدات صناعة التأثير والتسويق عبر المؤثرين وفتح آفاق التعاون بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، إلى جانب الترويج للبلد المستضيف من خلال جمهور المؤثرين المشاركين من مختلف دول الوطن العربي، وسيتم بث الملتقى بالمجان عبر المنصة الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالملتقى.