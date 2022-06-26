الجغبير يؤكد اهمية الصناعة الوطنية في استحداث فرص عمل للأردنيين

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية الصناعات الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني والتخفيف من معدلات البطالة، من خلال استحداث فرص عمل للأردنيين.

واضاف الجغبير خلال افتتاحه معرض منتوجات شركة الفيحاء للصناعات الهندسية بحضور عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان سعد ياسين ومدير عام الشركة رمزي قندلفت، ان البيئة الاستثمارية الملائمة واتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع العديد من دول العالم، والتي ساهمت في فتح اسواق اكثر من مليار مستهلك امام الصادرات الأردنية، ساعدت في جذب العديد من الاستثمارات، وخصوصا في القطاع الصناعي، الذي يعتبر القطاع الاكثر تشغيلا للأيدي العاملة في الأردن ضمن القطاع الخاص، مشيدا بالمستوى المتطور الذي وصلت اليه الصناعات الأردنية في مجال كيماويات البناء.

من جهته اوضح مدير عام شركة الفيحاء للصناعات الهندسية رمزي قندلفت، ان الشركة تأسست في عام 1987، وتعتبر احدى الشركات الرائدة في المنطقة في مجال كيماويات البناء ومواد البناء التخصصية، وخصوصا مواد العزل المائي، القصارة الديكوية الجاهزة، – الألياف الخرسانية ومانعات التسرب، حيث تصدر الشركة منتجاتها الى العديد من دول العالم، وتشغل الشركة اكثر من (50) عاملا وعاملة.

موضحا ان الشركة تملك مصانع لها في كل من بغداد واربيل ولبنان والجزائر، كما انها تعمل حاليا على فتح مصانع في السعودية ودبي والولايات المتحدة، الأمر الذي سيسهم في زيادة الصادرات الصناعية الى هذه الدول.