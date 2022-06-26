تعميم لإلقاء القبض على قنصل فخري معتمد في الأردن

وطنا اليوم:عممت الأجهزة الأمنية على قنصل فخري معتمد لجمهورية في غرب أمريكا الجنوبية من قبل وزارة الخارجية الأردنية بعد إدانته بجرم الاحتيال والحكم عليه بالحبس لمدة سنة.

ويضاف إلى حكم الحبس الصادر بحق المشتكى عليه رسوم وغرامة بقيمة 500 دينار.

وتتلخص تفاصيل القضية في إيهام المشتكى عليه للمشتكي وهو دكتور هندسة معروف تجمعهما علاقة صداقة منذ حوالي 10 سنوات بأنه مقرب من شخصية ثقيلة أيضا مدعيا انه وكيل أعمال له ويقوم بشراء أشياء ثمينة ومجوهرات له ومسؤول عن فتح حساباته في البنوك السويسرية.

وأضاف على ذلك إطلاق وعد له بتعيينه في مجلس الأعيان طالبا في سبيل ذلك سيرته الذاتية لإيصالها إلى المسؤولين وساعة روليكس لإعطائها لأحدهم ما دفع المشتكي لتحرير شيك بقيمة 30 ألف دينار الأمر الذي رفضه المشتكلا عليه وطلبه المبلغ نقدا.

وفي لقاء آخر طلب منه مبلغ 50 ألف دينار بحجة توقع تكليفه بتشكيل الحكومة وسيحتاج المبلغ لغايات شراء هدية ثمينة للشخصية الثقيلة، واحتاج الأمر وفق تفاصيل القضية إلى 12 ألف دينار دفعها المشتكي.

وتبي لاحقا أن كل ما استخدمه المشتكى عليه من أساليب خداع هدفت إلى الاستيلاء على أموال المشتكي بمبلغ قارب الـ 85 ألف دينار.