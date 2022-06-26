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مقتل المهندسة لبنى تخلف صدمة وغضبا في صفوف الجاليتين الاردنية والفلسطينية بالامارات

منذ 6 دقائق
مقتل المهندسة لبنى تخلف صدمة وغضبا في صفوف الجاليتين الاردنية والفلسطينية بالامارات

وطنا اليوم:صُدمت الجاليتان الاردنية والفلسطينية في الامارات خلال ال ٢٤ ساعة الماضية بتفاصيل مقتل المهندسة لبني منصور على يد زوجها .
وتمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من كشف غموض جريمة قتل راحت ضحيتها المهندسة الأردنية لبنى منصور، التي طعنت على يد زوجها 16 طعنة إثر خلافات بينهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
و تم العثور على جثتها في مَركبتها بإحدى المناطق في الشارقة، وتمكنت الأجهزة المعنية على القبض على الجاني. وفي تفاصيل الواقعة التي تعود إلى ورود بلاغ من سيدة لغرفة العمليات في الشارقة، يفيد باختطاف ابنتها من قبل شخص معروف لديهم، وتوجد خلافات سابقة، وذلك بأحد مواقف السيارات التابعة لمقر سكنها في الشارقة.
وعليه انتقلت الفرق المعنية إلى موقع البلاغ لمباشرة ملابسات الحادث، وبمعاينة الكاميرات المتواجدة في الموقع، تبين أن الشخص قام بمهاجمة السيدة في مركبتها التي تتواجد في موقف سيارات المبنى التي تسكن به، ووجّه لها عدة طعنات نافذة، وفر هارباً بسيارة المجني عليها، وهي معه في المركبة.
وقال العقيد فيصل بن نصار نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالشارقة ، أنه من خلال إجراءات البحث والتحري التي قام بها فريق البحث، تم العثور على مركبة المجني عليها، وجثتها بها، وأوضح أنه وبالبحث والتحري وجمع الاستدلالات، ساهمت في تحديد موقع الجاني بدقه، بعد أن فر هارباً ليتوارى عن أعين الشرطة، حيث وجد بإحدى الشواطئ مختبأ من يد العدالة.
حيث تم إلقاء القبض على الجاني في زمن قياسي لم يتعد (120) دقيقة، وأشار أنه وبالتحقيق معه أعترف بقتل المجني عليها، بسبب خلافات شخصية، هذا وجرى تقييد قضية ضد الجاني وتحويلها للنيابة العامة.
وفق معلومات فان المهندسة لبنى خريجة قسم الهندسة الصناعية عام 2018 من جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية وتنحدر من بلدة جوريش بقضاء نابلس التي أقيم امس عزاء لها هناك.
وأفادت أخت الراحلة عبر تويتر بأن اختها ذهبت ضحية جريمة ارتكبها وحش بشري. وكانت الضحية المهندسة رفعت على زوجها قضية طلاق في وقت سابق


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