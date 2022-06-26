وفاة سيدة أصيبت بمشاجرة في مخيم إربد

وطنا اليوم: توفيت، ليل السبت الأحد، سيدة أصيبت بعيار ناري خلال مشاجرة بين اثنين من أصحاب السوابق في مخيم إربد، وفق ما ذكر مصدر أمني.

وكانت السيدة قد أصيبت بعيار ناري ، مساء الجمعة، جرت مشاجرة بين شخصين من ذوي الأسبقيات في مخيم إربد حيث قام أحدهما بإطلاق عيارات نارية باتجاه الآخر، مما أدى إلى إصابة السيدة التي كانت داخل منزلها.

وأشار إلى أنه جرى ضبط مطلق النار والذي تبين أنه من جنسية عربية والبحث جار عن الآخر.

ولاحقا قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه تم إلقاء القبض على الطرف الثاني في المشاجرة، بالإضافة إلى ضبط السلاح الناري المستخدم وما زال التحقيق جار.