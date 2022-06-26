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“شورى العمل الإسلامي” ينتخب الزرقان رئيساً له والسقا نائباً للأمين العام

منذ دقيقتين
“شورى العمل الإسلامي” ينتخب الزرقان رئيساً له والسقا نائباً للأمين العام

 

وطنا اليوم – فاز الأستاذ أحمد الزرقان برئاسة مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي وذلك في الانتخابات التي جرت ظهر اليوم لانتخاب مكتب مجلس الشورى التاسع للحزب والذي يضم 100 من الأعضاء والتي تنافس فيها كل من القياديين في الحزب أحمد الزرقان وعلي أبو السكر، وانتخاب الدكتور موسى الوحش نائباً لرئيس مجلس الشورى وكلا من المهندس محمد العطار والأستاذ عبدالله الطهراوي مساعدين لرئيس المجلس.

فيما جرى انتخاب المهندس وائل السقا نائبا أول للأمين العام للحزب، بعد إقرار مجلس الشورى بالتصويت تشكيلة المكتب التنفيذي للحزب والتي قدمها  الأمين العام المهندس مراد العضايلة وضمت كلاً من المهندس وائل السقا، الدكتورة ديمة طهبوب، المهندس ناصر الهنيدي، الأستاذ ايمن العكور، الدكتور أحمد عمرو، المهندس خضر بني خالد، الدكتور غازي الدويك، الدكتور صباح نجيب الصباح، الأستاذ حسين دولات، المحامي حمد الهروط، المحامي معتصم ابو رمان، الأستاذ ثابت عساف.

كما يضم المكتب التنفيذي للحزب كلا ً من رئيسة القطاع النسائي في الحزب الدكتورة ميسون دراوشة، ورئيس القطاع الشبابي رياض السنيد بصفة مراقبين بحسب النظام الأساسي للحزب.

وجرى انتخاب أعضاء المحكمة المركزية للحزب برئاسة المحامي منير مرعي، وانتخاب أعضاء المحكمة العليا للحزب برئاسة الدكتور نواف عبيدات.

 


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