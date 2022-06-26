نائب يطالب المواطن الاردني باستخدام “السكوتر”

وطنا اليوم – قال عضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية زيد العتوم، اليوم السبت، إنه يجب أن نقتدي ونشجع ركوب السكوتر في الأردن، وذلك لمواجهة ارتفاع اسعار المحروقات.

وأضاف العتوم أن السكوتر يجب أن يكون وسيلة النقل الأولى بالأردن، وأنه وسيلة نقل آمنة وصديق للبيئة أكثر من السيارات، ويخفف من الزدحامات.

وبين ان طقس الاردن مناسب لقيادة السكوتر.

وزاد أنه يوجد في الأردن ثقافة عيب من ركوب السكوتر، في حين أن كثير من الأردنيين عملهم الاساسي على سكوتر، كما أنه رياضة “حلوة وغير مكلفة” وفقا للعتوم.

وأشار العتوم إلى انه بعث بمذكرة لوزير الداخلية للمطالبة بتسهيل إجراءات ترخيص السكوترات، موضحا أنه يوجد لجنة تم تشكيلها لهذا الموضوع.

وأوضح أن ليس كل المواطنين يستطيعون شراء سيارات، بينما هناك سكوترات بأسعار مختلفة.